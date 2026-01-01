Una maleta abandonada por un marroquí activa el protocolo antiterrorista en el aeropuerto de Palma

Una maleta abandonada por un marroquí activa el protocolo antiterrorista en Son Sant Joan y obliga a las fuerzas de seguridad a interrumpir todas las operaciones, entre ellas el tráfico aéreo tanto de entrada como de salida del aeropuerto internacional de Palma, una de cuyas terminales fue desalojada.

Todo comenzó pasadas las cuatro de la tarde cuando un pasajero marroquí intentó acceder a la zona de embarque con una maleta que sobrepasaba las dimensiones autorizadas para viajar en cabina. Cuando el personal de tierra le prohibió el acceso a la aeronave por exceso de volumen de equipaje y le instó a que se dirigiera de nuevo a los mostradores de facturación, éste optó por directamente abandonar la maleta en el suelo ante el riesgo de que pudiera perder el avión.

En consecuencia, se quedó tirada una maleta en medio de la terminal después de que el marroquí saliera corriendo rumbo a la puerta de embarque, lo que provocó escenas de desconcierto y de nerviosismo entre los testigos de esa acción, que procedieron de manera inmediata a solicitar la presencia de las fuerzas de seguridad.

Miembros de la Policía Nacional, Guardia Civil y personal de seguridad privada de la empresa Trablisa se dirigieron inmediatamente a interceptar al sospechoso mientras que simultaneamente se marcaba un amplio perímetro de seguridad sobre la maleta, activándose de inmediato el protocolo antiterrorista y solicitándose la presencia de los artificieros y de la unidad canina especialista en detección de explosivos.

Una vez detenido el sospechoso, fue acompañado hasta el punto en el que había abandonado la maleta, se comprobó que era suyo y se procedió a abrirlo para comprobar que en el interior no había ningún artefacto explosivo, todo ello ante las miradas de máxima preocupación de los pasajeros que en ese momento circulaban por la terminal.

Una vez hechas las comprobaciones se desactivó el protocolo y se reanudaron paulatinamente las entradas y salidas de vuelos, aunque el retraso que provocaron todas estas medidas ha sido mayúsculo y aún no se ha restablecido la normalidad en el aeropuerto internacional de Palma