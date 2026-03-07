Athletic – Barça: cómo va el partido de Liga hoy, resumen, goles y marcador
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Athletic Club - Barcelona de la Liga
El partido entre el Athletic y el Barcelona corresponde a la jornada 27 de la Liga y se juega en San Mamés
Ambos clubes necesitan ganar este choque tras el tropiezo sufrido en la Copa del Rey
La jornada 27 cierra el telón con los partidos del sábado con un apasionante Athletic Club – Barcelona, un clásico de la Liga que promete ser emocionante. San Mamés está preparado para acoger un encuentro que va a tener goles y polémicas, sin ningún tipo de dudas, pero con dos equipos que van a ir con todo al césped de La Catedral para llevarse los tres puntos ahora que ya vamos a entrar en recta final de la competición. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Athletic Club – Barcelona.
Athletic Club – Barcelona, en directo
Así está la clasificación de la Liga
El Barcelona ha arrancado esta jornada 27 de la Liga en lo más alto de la clasificación, superando en cuatro puntos a su perseguidor más inmediato, que era el Real Madrid. El conjunto merengue ganó su partido este viernes frente al Celta en Balaídos por 1-2, por lo que durmieron a una sola unidad de los de Hansi Flick. Es por ello que los culés están obligados a ganar hoy en un campo complicado como siempre es San Mamés para intentar sumar el triunfo y así seguir con una diferencia de más de un partido ante su eterno rival.
Sin final de Copa del Rey
Ambos equipos llegan tras sufrir una dura decepción hace unos días, ya que se quedaron a las puertas de clasificarse para la final de la Copa del Rey y quedaron eliminados en las semifinales del torneo. El Barcelona fue apeado pese a ganar por 3-0 en el Camp Nou al Atlético de Madrid, pero el choque de la ida con el 4-0 sufrido en el Metropolitano pesó más. Por su parte, el Athletic Club cayó en los dos encuentros contra la Real Sociedad por la mínima, por lo que ha sido un duro golpe para ellos.
Partidazo en San Mamés
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Athletic Club – Barcelona que corresponde a la jornada 27 de la Liga y que se jugará en San Mamés. Estos dos clubes históricos de nuestro país prometen protagonizar un auténtico partidazo en Bilbao, ya que hay que destacar que siempre que se ven las caras suele haber polémica y muchos goles, así que el público estará impaciente por ver rodar el cuero en La Catedral y ver este clásico del fútbol español.
Min 55
¡A la barrera!
Falta peligrosísima a favor del Barcelona. Dani Olmo optó por chutar a portería, pero lo estrelló en la barrera.
Min 53
Joan García
Buena llegada del Athletic y primera ocasión para un Ohien Sancet que se topó con Joan García.
Min 51
Amarilla
Cartulina amarilla para Rego por un pisotón sobre Dani Olmo. Obviamente, no quiere hacer daño, pero le pisó en el tendón de Aquiles. El jugador del Athletic se perderá el próximo encuentro por acumulación de tarjetas.
Min 48
Despeja el Athletic
Saque de esquina para el Barça. Fue cerradito y Williams alejó el peligro en el primer palo. En la siguiente acción un centro de Rashford lo mandó fuera Cubarsí con un su remate. Giró demasiado el cuelo el central culé.
Min 47
¡Unai Simón!
Disparo duro de Rashford, pero estuvo bien el guardameta del Athletic para meter los guantes y detener el chut del inglés.
¡Empieza el segundo tiempo!
Sacó de centro el Barcelona, pero se produjeron cambios en el intermedio. Sancet ingresó por Selton. En el Barça fue Pedri el que ingresó en el verde por Bernal.
Por qué lleva un brazalete negro el Barcelona
Los futbolistas del Barça lucen hoy el brazalete negro en su brazo en señal de respeto por la muerte de la abuela de Gavi.
¿Cambios en el segundo tiempo?
En el banquillo el Barcelona tiene a jugadores como Pedri, Raphinha o Lewandowski, ya que Hansi Flick está pensando también en el partido de la Champions League, aunque no puede descuidar el objetivo de ganar y volverse a poner a cuatro puntos del Real Madrid.
Estadísticas del Athletic – Barcelona
Estamos en el descanso y el marcador no se ha movido. El Barcelona tiene más posesión, rozando el 80%. Ni Athletic ni Barça han disparado entre los tres palos y tampoco se han visto tarjetas por ahora. El cuadro vasco tuvo que cambiar a Unai Gómez, que se marchó lesionado.
Descanso en Bilbao
Terminó el primer tiempo en San Mamés con el Athletic y el Barcelona empatando 0-0.
Min 45+1
¡A punto del golazo!
Córner a favor del Barcelona. Rashford puso el cuero al primer palo y Ferran Torres remató de espuela, pero el cuero se marchó lamiendo el poste opuesto.
Min 45
Tiempo añadido
El cuarto árbitro muestra el cartelón para indicar que se jugarán 3 minutos más en este primer tiempo.
Min 42
Gol anulado
Iñaki Williams partió en clarísimo fuera de juego y gracias a ello se aprovechó para batir a Joan García. La revisión no duró ni dos segundos porque era muy evidente.
Min 40
Ojo a Laporte
Vaya golpe se acaba de llevar Laporte tras un choque con Joan García. Parece que al internacional español le duele el cuello por la caída y necesita que le atiendan los servicios médicos del Athletic Club.
Min 39
Falta sin peligro
Falta que Berenguer intentó colgar en el área del Barcelona, pero no levantó el balón.
Min 34
¡Laporte!
Vaya carrera de Joao Cancelo, que consiguió superar a Gorosabel, pero cuando intentó hacer el pase de la muerte apareció Laporte para interceptar el cuero.
Min 31
Le cuesta al Barcelona
Tuvo alguna llegada en el arranque del encuentro, pero ahora al Barcelona le está costando bastante salir de su propio campo.
Min 27
Fuera de juego
Disparó Iñaki Williams fuera desde la frontal del área, pero se invalidó posteriormente la jugada por un fuera de juego previo de Selton.
Min 24
Choque muy duro
Encontronazo entre Adama y Eric García, que se golpearon cuando se tiraron ambos al suelo a pelear por un balón.
Min 20
Se va alto
Jauregizar no se lo pensó a la hora de pegarle a portería desde su casa cuando le llovió un balón del cielo, pero devolvió el cuero al mismo sitio. Fue directo al primer anfiteatro.
Min 18
Despeja Laporte
Falta lejana a favor del Barcelona. Intentó una jugada ensayada el Barcelona, pero Laporte despejó sin grandes problemas tras el centro de Rashford.
Min 15
Cómo va el Athletic – Barcelona
Pasan los minutos y el resultado inicial no se ha movido, por lo que el Athletic – Barcelona sigue con el 0-0 en el luminoso.
Min 10
Cambio en el Athletic
Unai Gómez tiene que abandonar el verde y entra Robert Navarro. Le aplaude San Mamés. Deseamos que sea lo menos posible.
Min 8
Unai Gómez, lesionado
El atacante del Athletic ha apoyado mal la pierna y se duele de la rodilla. Le tienen que atender los médicos y calienta Robert Navarro. Esperemos que no sea grave.
Min 6
¡La tuvo Ferran!
Gran centro de Lamine Yamal al segundo palo, donde Ferran Torres estaba libre de marca. El valenciano en vez de chutar optó por un pase atrás que un defensor local mandó a córner. En el saque de esquina la bola fue a la frontal y Cancelo mandó su chut a las nubes.
Min 4
Joan García
Nuevo acercamiento del cuadro bilbaíno, que colgó un balón al área, pero el esférico acabó en los guantes de Joan García tras un mal remate de Iñaki Williams.
Min 1
¡Al larguero!
Primera gran llegada del Athletic, aunque fue Cancelo el que estuvo a punto de marcar en su propia portería. Se fue al suelo para interceptar un centro y estrelló el cuero en el larguero. En el córner no generaron peligro los vascos.
¡Comienza el Athletic – Barcelona!
¡Arranca este partidazo en San Mamés! Sacó de centro el Athletic Club.
¡5 minutos!
Esto está a punto de arrancar en La Catedral. Los jugadores del Athletic y del Barcelona van a saltar al verde en breves momentos.
La previa
Aprovechamos que queda poco para que ruede el balón en San Mamés para ofrecerles la mejor previa del Athletic – Barcelona.
Joan Laporta
El ex presidente del Barcelona, que espera volver a la presidencia tras las próximas elecciones, quiere que el Papa León sea el encargado de bendecir el Camp Nou.
Ronald Araújo
Hoy es suplente en San Mamés, pero Ronald Araújo cumple años y el Barcelona le ha felicitado por redes sociales.
A qué hora es el Athletic – Barcelona
Falta muy poquito para que comience este partidazo en San Mamés, ya que el Athletic Club – Barcelona fue fijado en el horario de las 21:00 horas, por lo que falta algo más de media hora para que ruede el balón.
Hansi Flick
El técnico alemán compareció en la rueda de prensa previa a este Athletic – Barcelona y analizó la actualidad culé con mensaje para Lamine Yamal. Las palabras de Hansi Flick.
El árbitro del Athletic – Barcelona
El Comité Técnico de Árbitros designó a Munuera Montero para que dirija este partidazo entre el Athletic y Barcelona que se juega en San Mamés.
Alineación del Athletic
Y también se ha anunciado el once elegido por Ernesto Valverde para intentar ganar a su ex equipo. Esta es la alineación oficial del Athletic Club contra el Barcelona hoy: Unai Simón; Adama, Laporte, Vivian, Gorosabel; Jauregizar, Rego; Iñaki Williams, Selton, Berenguer; Unai Gómez.
Alineación del Barcelona
Ya conocemos el once elegido por Hansi Flick y ojo porque hay bastantes novedades en esta visita tan complicada a San Mamés. Esta es la alineación oficial del Barcelona hoy contra el Athletic Club: Joan García; Cubarsí, Eric, Cubarsí, Gerard Martín; Casadó, Bernal, Dani Olmo; Lamine Yamal, Rashford, Ferran Torres.
El caso Negreira
Este escándalo arbitral que ha salpicado al Barcelona sigue dando mucho de qué hablar y el último en en hacerlo del caso Negreira ha sido Víctor Font, candidato a la presidencia del club azulgrana.
Lewandowski
Una de las grandes novedades para Hansi Flick es el regreso de Robert Lewandowski, que jugará con máscara.
Dónde ver por TV el Athletic – Barcelona
Este apasionante clásico del fútbol español Athletic Club – Barcelona se podrá ver en directo por televisión a través de la plataforma de pago Movistar+. Es por ello que te recordamos que nosotros te contaremos gratis en vivo online y en streaming todo lo que suceda en San Mamés.
Todo preparado en Bilbao
Falta apenas una horita y media para que comience este choque en San Mamés y en breves momentos conoceremos las alineaciones del Athletic Club y del Barcelona.
Min 57
Otra amarilla
La cartulina amarilla ahora es para Pau Cubarsí por zancadillear a Iñaki Williams cuando le había ganado en velocidad. Reclamaban roja los jugadores del Athletic.