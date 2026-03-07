Manifestación 8M en Bilbao por el Día de la Mujer 2026: horario y recorrido de la marcha

Bilbao encara el 8 de marzo de este año con un escenario completamente distinto al de ediciones anteriores. Lo habitual era ver una única manifestación recorriendo el centro de la ciudad, convocada por el movimiento feminista histórico. Sin embargo, este 2026 llega marcado por una fragmentación inédita que ha desembocado en varias movilizaciones distintas, impulsadas por colectivos que representan sensibilidades muy diferentes dentro del feminismo. Descubramos ahora qué ha sucedido y todo sobre la manifestación, o manifestaciones, del 8M en Bilbao por el Día de la Mujer 2026: horario y recorrido de la marcha.

La pluralidad no es nueva, pero nunca se había producido de una forma tan visible. En las últimas semanas han aparecido nuevas plataformas que reclaman su propio espacio y que discrepan abiertamente de las líneas del movimiento feminista mayoritario en Bilbao. La discusión gira en torno al sujeto del feminismo, la prostitución, la pornografía, las identidades de género y la dirección que debe tomar la agenda feminista en los próximos años. Es un debate profundo que se venía gestando y que ahora se traducirá en marchas independientes circulando por Bilbao con apenas minutos de diferencia. La de mañana domingo será, por tanto, una jornada de reivindicación, pero también una radiografía clara de las tensiones internas que atraviesan al feminismo vasco. No habrá una sola manifestación por el 8m en Bilbao, sino cuatro. Cada una con su mensaje, su identidad y su recorrido. Esto es lo que ocurrirá mañana en la ciudad.

Manifestación 8M en Bilbao por el Día de la Mujer 2026

La convocatoria tradicional, la que durante décadas ha reunido a la mayor parte del movimiento feminista, mantiene su marcha habitual. Comenzará a las 12:00 desde Sagrado Corazón y recorrerá varias calles del centro en una manifestación que, un año más, aspira a reunir a miles de participantes.

Este es el espacio que ha organizado históricamente las grandes movilizaciones del 8 de marzo en Bilbao. Su planteamiento político sigue defendiendo la diversidad interna del feminismo, el reconocimiento de las trabajadoras sexuales y la inclusión de las personas trans dentro del movimiento. Durante los últimos días, sus portavoces han marcado distancias con las nuevas plataformas surgidas al calor del debate ideológico y han insistido en la importancia de mantener una agenda común construida durante décadas.

Marcha abolicionista desde Plaza Zabalburu

A la misma hora, pero desde otro punto de la ciudad, partirá la movilización convocada por la Plataforma de Mujeres Feministas Abolicionistas. Su salida está prevista a las 12:00 desde Plaza Zabalburu y recorrerá Hurtado de Amezaga, Plaza Circular, la calle Navarra y el Puente del Arenal hasta finalizar en el kiosco del mismo espacio.

Los colectivos que integran esta plataforma, como Lanbroa, Mujeres Libres o Abolicionistas Callejeras, defienden un mensaje centrado en la abolición de la prostitución, la pornografía y la explotación reproductiva. Su discurso sostiene que estas prácticas perpetúan la desigualdad y consolidan una industria que cosifica el cuerpo de las mujeres que son ideales que se convierten en los pilares de su reivindicación mañana en las calles de Bilbao. También subrayan la necesidad de abolir el género entendido como sistema jerárquico. La marcha busca trasladar estas posiciones en esa convocatoria propia, separada del resto de marchas del 8M.

Marcha de la Coordinadora 8M

En paralelo a esta marcha, pero media hora más tarde, se movilizará la nueva Coordinadora 8M, un espacio que surgió hace apenas unas semanas y que agrupa a colectivos abolicionistas de Euskadi y Navarra. La convocatoria comenzará a las 12:30 en el entorno del Teatro Arriaga.

La Coordinadora defiende una agenda centrada en los derechos basados en el sexo, la materialidad del cuerpo y la crítica al concepto de género como sistema de opresión. Su manifiesto fundacional también denuncia lo que considera una «suplantación» del sujeto político del feminismo en algunos espacios y reivindica la necesidad de recuperar una agenda propia. Su irrupción ha generado un fuerte debate dentro del activismo, ya que desde el movimiento feminista mayoritario se les acusa de ser transexcluyentes y de romper consensos asentados desde hace años. La Coordinadora, sin embargo, sostiene que su presencia responde a la necesidad de abrir un espacio político propio dentro del movimiento feminista.

Marcha convocada por Itaia

La cuarta y última manifestación que se celebrará mañana en Bilbao llegará de la mano de Itaia, organización feminista vinculada al Movimiento Socialista. Su marcha partirá a las 13:00 desde Plaza Elíptica y recorrerá distintos puntos de la ciudad en un itinerario propio.

Itaia mantiene una línea política diferente a la de las corrientes abolicionistas y también a la del movimiento feminista tradicional. Sus convocatorias suelen centrarse en la crítica al modelo socioeconómico y en la organización de las mujeres trabajadoras como sujeto político. La marcha del 8 de marzo se enmarca en esa misma línea de intervención, reivindicando una transformación estructural frente a las desigualdades que afectan a las mujeres.