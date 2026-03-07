Los escaladores italianos no dan crédito: hallan fósiles de tortugas marinas que huían de un terremoto hace 80 millones de años

Unos escaladores que recorrían una zona montañosa del norte de Italia detectaron en una pared de roca unas marcas inusuales. Parecía una simple irregularidad geológica, pero acabó convirtiéndose en un hallazgo de gran valor científico.

Los análisis posteriores confirmaron que se trataba de decenas de huellas fósiles de tortugas marinas de hace unos 80 millones de años. Las pisadas reflejan un desplazamiento rápido y coordinado.

Hallan huellas fósiles de tortugas marinas en Italia durante un terremoto prehistórico

Las marcas fueron encontradas en una pared de roca caliza en los Alpes italianos por varios aficionados a la escalada. Tras detectarlas, los montañeros informaron a especialistas, quienes confirmaron que se trataba de huellas fósiles de tortugas marinas del Cretácico tardío.

Según informa Live Science, los investigadores identificaron decenas de impresiones distribuidas en una superficie que en su día habría formado parte del fondo marino.

El análisis del yacimiento permitió determinar que las huellas pertenecían a tortugas que se movían sobre sedimentos blandos. La disposición y orientación de los rastros sugiere que los animales se desplazaban de manera simultánea y acelerada, lo que apunta a un comportamiento colectivo poco habitual.

Los expertos indican que esta escena podría reflejar una reacción ante un terremoto prehistórico. El estudio que analiza estas huellas fue publicado en la revista científica Cretaceous Research, donde se detalla cómo las deformaciones del sedimento respaldan la hipótesis de una huida masiva.

Un yacimiento fósil en Italia revela comportamiento de tortugas marinas hace 80 millones de años

Las tortugas marinas cuentan con un registro fósil relativamente amplio, pero hallar rastros que permitan reconstruir su comportamiento es extremadamente raro.

Tal como explica All That’s Interesting, la conservación de las huellas se debió a una rápida solidificación de los sedimentos, probablemente favorecida por cambios ambientales posteriores al evento sísmico.

Los científicos detectaron diferentes tamaños de huellas, indicando la presencia de ejemplares de varias edades. Esta diversidad refuerza la idea de un desplazamiento grupal provocado por una amenaza externa.

Además, la dirección coincidente de los rastros sugiere que los animales se dirigían hacia aguas más profundas o zonas consideradas más seguras.

Evidencias de huida masiva de tortugas marinas durante un terremoto

Estos son algunos elementos que sustentan la teoría del terremoto prehistórico:

Alineación de múltiples huellas.

Alteraciones en el sedimento compatibles con vibraciones intensas.

Concentración de rastros en un espacio reducido.

Según los investigadores citados por Live Science, este tipo de formaciones permite reconstruir episodios concretos que no suelen reflejarse en fósiles tradicionales.

Importancia del descubrimiento de huellas fósiles de tortugas marinas del Cretácico tardío

El hallazgo aporta información clave sobre cómo reaccionaban las especies marinas ante catástrofes naturales durante el Cretácico. También ofrece datos sobre la dinámica de los ecosistemas marinos en una época dominada por grandes reptiles y dinosaurios.

Los expertos consideran que estas evidencias contribuyen a comprender mejor los patrones de comportamiento animal frente a cambios ambientales abruptos.

Tal como destaca All That’s Interesting, la investigación demuestra que fenómenos geológicos como los terremotos ya influían en la conducta de la fauna hace millones de años.

Además, el descubrimiento subraya el valor científico de los hallazgos accidentales y el papel que pueden desempeñar los aficionados en la identificación de nuevos yacimientos fósiles.