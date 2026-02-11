Los expertos claman por la extinción del 70% de los bosques de algas en 10 años: «Son ecosistemas muy importantes»

Las algas pueden ser la proteína del futuro, pero más allá de eso son un elemento fundamental de la cadena trófica y para la protección del medioambiente. En zonas como la Baja California el riesgo de que desaparezcan es alto.

Por desgracia, los bosques de algas han disminuido más del 70% en la última década. Según varias organizaciones civiles, el proceso se ha acelerado y pone en riesgo la biodiversidad, la producción de oxígeno y el sustento de comunidades pesqueras.

Tal y como ha recogido La Jornada, la situación es crítica. Estos bosques marinos, considerados los pulmones del océano, producen hasta el 95% del oxígeno que respiramos, ya que capturan carbono, protegen la costa y sirven de guardería para especies de alto valor comercial como el abulón y la langosta.

Los bosques de algas están al borde del colapso, según la ciencia

La península de Baja California es el único lugar en México donde existen naturalmente los bosques de algas. María Ecléctica, fundadora y presidenta de Mujeres por el Mar, ha advertido en declaraciones a La Jornada por qué esto es tan crítico.

«Son ecosistemas muy importantes para que existan todas las especies como el abulón, la langosta. Todas ellas tienen un gran valor en la naturaleza. Si no tenemos bosques sanos, no tenemos estas especies, se hace un círculo vicioso y estamos quedándonos pelones de todo», ha explicado.

La degradación responde a múltiples factores: contaminación, cambio climático, calentamiento del agua, plaga de erizo morado, sobrepesca, acidificación de los océanos e incluso el control del crimen organizado en los mares.

La activista también ha contado cómo empezó a estudiar el fenómeno: «Yo empecé a bucear el 12 de octubre de 2020, he conocido los bosques de algas de la península de Baja California y Estados Unidos y he visto cómo se han ido perdiendo cada año».

«Monitoreo para el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada y me he dado cuenta cómo se va degradando. Necesitamos un plan nacional en el que converjan todos los sectores: academia, pesquero, medios de comunicación, todos», ha reclamado.

La desaparición de las algas en el océano pone en riesgo la biodiversidad de la Tierra

Los bosques de algas no sólo sostienen la vida marina. También tiene su reflejo directo en la calidad del aire y en el equilibrio climático global. Son capaces de producir hasta el 95% del oxígeno que respiramos en la Tierra (junto con otros procesos).

Es decir, supera a los bosques terrestres. Además, son las principales guarderías del océano. Sin ellos, especies como el abulón y la langosta pierden su hábitat natural para reproducirse y crecer, afectando la cadena alimentaria y la economía pesquera de la región.

Y lo peor de todo, ha explicado Ecléctica, es que no podremos recuperar lo que perdamos: «Una vez que se pierden esos recursos, nadie ha logrado repoblar, ni la naturaleza. Sale mucho más caro repoblar que cuidar».

La catástrofe marina para la biodiversidad de la que nadie habla

Desde 2022, Mujeres por el Mar ha retirado alrededor de 10 toneladas de basura del mar y ha organizado jornadas de limpieza de playas, donde la mayoría de los residuos recolectados es basura doméstica.

Pero aunque existan estas iniciativas, lo cierto es que la financiación es escasa, especialmente para continuar las investigaciones en el océano Pacífico. Por ello, han pedido que se invierta en trabajos comprometidos con mantener los ecosistemas.

«Es una catástrofe nacional de la que todos deberíamos estar hablando y no sé por qué no lo estamos haciendo», ha concluido.