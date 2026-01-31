No es magia sino ciencia: los investigadores confirman gracias a la IA el incremento global de algas flotantes

Algunos ya no ven a las algas como un problema, sino como la proteína del futuro. Sin embargo, su proliferación en los océanos del planeta es real, medible y, sobre todo, va en aumento. Por ello los científicos quieren controlar su número.

Gracias al uso de inteligencia artificial, han podido analizar de forma global la evolución de estas floraciones de algas. Después de estudiar millones de imágenes satelitales, la conclusión es que tienen un crecimiento sostenido.

La investigación estuvo liderada por la Universidad del Sur de Florida y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA). Los resultados se han publicado en la revista científica Nature Communications.

Científicos usan inteligencia artificial para saber cuántas algas flotantes hay en el océano

Hasta ahora, los estudios sobre algas flotantes se habían limitado a regiones concretas. Este nuevo trabajo rompe con esa dinámica y ofrece una visión completa del océano.

Para ello, los investigadores recurrieron a la inteligencia artificial con el objetivo de procesar un volumen de datos imposible de abordar mediante los métodos tradicionales.

En total, analizaron 1,2 millones de imágenes satelitales tomadas entre 2003 y 2022. El sistema se entrenó para identificar señales mínimas de algas flotando en la superficie marina, incluso cuando ocupaban menos del uno por ciento de cada píxel.

El estudio se centró en 13 grandes zonas oceánicas y en cinco tipos distintos de algas. Además, incluía tanto microalgas como macroalgas.

No habrían podido completar el análisis sin el uso de infraestructuras de computación de alto rendimiento, pero requirió varios meses de procesamiento continuo.

Pero el resultado mereció la pena: han logrado el primer mapa global, para entender cómo y dónde están creciendo las floraciones de algas.

Las algas flotantes no paran de crecer en el mar: es un cambio de tendencia

Los datos obtenidos confirman una expansión constante y generalizada. Las microalgas superficiales registraron un incremento anual del 1%, una cifra moderada pero estadísticamente significativa.

Mucho más llamativo es el caso de las macroalgas, cuyas floraciones aumentaron a un ritmo del 13,4% anual en zonas como el Atlántico tropical y el Pacífico occidental.

Además, en 2008 se produjo un cambio de tendencia. Desde ese año la biomasa de macroalgas ha aumentado aceleradamente. El tamaño acumulado alcanzó los 43,8 millones de kilómetros cuadrados.

Y es que entre 2008 y 2012 hubo varias situaciones que lo explican. Como grandes floraciones de algas verdes en el Mar Amarillo y de sargazo en el Atlántico tropical y el Mar de China Oriental. Estos eventos consolidaron un cambio de tendencia a escala planetaria.

Qué consecuencias tiene para el medio marino y las costas el aumento de algas

El incremento de algas flotantes tiene efectos que parecen contradictorios. En mar abierto, estas masas pueden actuar como refugio y zona de cría para numerosas especies, con impactos positivos sobre la pesca.

Sin embargo, cuando alcanzan las costas, el escenario cambia radicalmente. La acumulación de grandes cantidades de algas y su posterior descomposición puede dañar gravemente al turismo, afectar a la calidad del agua y generar riesgos para la salud humana y la vida marina.

De hecho, la investigación ha relacionado su expansión con factores como el calentamiento del océano, los cambios en las corrientes marinas y el aumento de nutrientes procedentes de actividades humanas.