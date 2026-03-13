Viaje mortal a Mallorca: dos imputados por la muerte de 27 perros hacinados en un ferry

Un viaje que debía ser un simple traslado de perros de caza terminó convirtiéndose en una auténtica tragedia animal en pleno Mediterráneo. La Guardia Civil ha imputado a dos hombres como presuntos responsables de un grave delito contra los animales tras la muerte de 27 perros durante la travesía marítima de regreso a Mallorca. Los hechos han generado una fuerte indignación entre defensores de los animales y han puesto el foco en las condiciones en las que se realizan este tipo de transportes.

La investigación, desarrollada por agentes de la Unidad de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil en Mallorca, se inició tras detectarse las circunstancias sospechosas en las que fallecieron decenas de animales que viajaban en un vehículo dentro de un buque de línea regular con destino a la isla.

Los hechos se remontan al mes de octubre del pasado año, cuando un grupo de cazadores mallorquines contrató a una empresa especializada en transporte de perros, con sede en Cataluña, para realizar un largo desplazamiento internacional. El encargo consistía en trasladar 36 perros desde Palma hasta Lituania y de regreso, supuestamente para participar en actividades cinegéticas.

El viaje se realizó por carretera y mar, atravesando varios países europeos hasta llegar al destino final. Sin embargo, fue en el trayecto marítimo de regreso a Mallorca cuando se produjo el dramático desenlace. Durante la travesía, dentro del vehículo en el que eran transportados, 27 de los 36 perros murieron, dejando una escena devastadora al llegar el barco a puerto.

Según se desprende de las investigaciones llevadas a cabo por los especialistas de SEPRONA, las muertes no fueron un hecho fortuito. Los agentes concluyeron que no se garantizó una ventilación adecuada ni unas condiciones mínimas de bienestar para los animales durante el traslado.

Los perros viajaban concentrados dentro de un vehículo cerrado, donde se generó una acumulación extrema de calor metabólico, humedad y dióxido de carbono (CO₂). La combinación de factores —la elevada cantidad de animales, sus características físicas y la falta de ventilación suficiente— provocó un ambiente irrespirable que muchos de ellos no pudieron soportar.

A esta situación se sumó, según los investigadores, la omisión de cuidados durante el trayecto, lo que habría agravado las condiciones dentro del vehículo hasta provocar la muerte de la mayoría de los animales. Tras meses de indagaciones, análisis y recopilación de pruebas, la Guardia Civil puso en marcha la ‘operación XÓLOTL’, destinada a esclarecer completamente lo ocurrido y determinar las responsabilidades penales.

Como resultado de las diligencias, el pasado viernes 27 de febrero los agentes procedieron a imputar a dos hombres por su presunta implicación en estos hechos. Entre ellos se encuentra el conductor del vehículo que transportaba a los perros, un joven de 21 años, además de la persona jurídica de la empresa responsable del traslado de los animales.

Los imputados deberán responder ante la justicia por un supuesto delito contra los animales, tras la muerte de los canes en circunstancias que los investigadores consideran incompatibles con las obligaciones legales de cuidado y bienestar durante el transporte. El caso ha provocado una fuerte reacción entre colectivos animalistas y sectores sociales que reclaman controles más estrictos en el transporte de animales vivos, especialmente en desplazamientos largos y transfronterizos.

De confirmarse judicialmente las responsabilidades, los implicados podrían enfrentarse a penas de prisión, inhabilitación para actividades relacionadas con animales y sanciones económicas, según la legislación vigente en materia de protección animal. Mientras tanto, la tragedia de estos 27 perros fallecidos en un viaje que nunca debió terminar así se ha convertido ya en uno de los episodios más impactantes de presunto maltrato animal investigados recientemente en Baleares.