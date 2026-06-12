Cuándo es el Brasil - Marruecos: a qué hora es el partido del Mundial 2026 y cómo ver en directo por TV y en vivo online gratis.

El Mundial 2026 comienza para dos selecciones que están entre las candidatas a llevarse la Copa del Mundo cuando finalice la competición. Brasil y Marruecos, que cayeron en el grupo C, tienen que enfrentarse en un duelo en el que se espera ver la mejor versión de Vinicius, pero en cuanto al combinado africano también recibirá muchas miradas tras lo hecho en Qatar y también en la última Copa de África. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

Brasil – Marruecos del Mundial 2026: cuándo es y a qué hora empieza el partido

La selección de Brasil y la de Marruecos se ven las caras en el partido que corresponde a la jornada 1 del grupo C del Mundial 2026. Este choque se jugará en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey y, sin ningún tipo de dudas, este encuentro es, hasta el momento, el más interesante que hemos vivido en este inicio de la Copa del Mundo. La canarinha, dirigida por Carlo Ancelotti, buscará arrancar con buen pie para poder acercarse a su objetivo de pasar a la fase final, mientras que los Leones del Atlas tendrán que saberse sobreponer a las bajas de última hora de Abde y Aguerd.

La FIFA anunció cuando publicó el calendario del Mundial 2026 que este partidazo entre dos selecciones muy potentes como son Brasil y Marruecos se jugará, en España, en la madrugada del sábado 13 al domingo 14 de junio. El horario escogido por el organismo que preside Gianni Infantino para este partidazo que se disputa en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey es el de las 00:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad en la previa de este choque en los aledaños del campo para que el árbitro pueda iniciar el encuentro de forma puntual.

Dónde ver en directo gratis el Brasil vs Marruecos: canal de TV y cómo ver online

Hay que recordar que Dazn fue el medio de comunicación que compró los derechos televisivos para emitir de forma íntegra todos los partidos en exclusiva en nuestro país de la Copa del Mundo. Eso sí, RTVE también posee el encuentro más destacado del día. Esto significa que el Brasil – Marruecos de la jornada 1 del grupo C del Mundial 2026 se va a poder ver en directo por televisión a través del canal de pago de Dazn y también por La1. Esto quiere decir que el choque que disputarán en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey la canarinha y el combinado africano se podrá ver gratis en abierto por la TV.

Los aficionados que están siguiendo la Copa del Mundo sin perderse ni un partido tienen que saber también que podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Brasil – Marruecos correspondiente a la jornada 1 del grupo C del Mundial 2026 a través de las apps de Dazn y RTVE Play. Estas aplicaciones se pueden descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. Las páginas webs de estos medios también estarán disponibles para los que prefieran disfrutar de lo que suceda en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey con un ordenador.

En la web de OKDIARIO vas a encontrar también la mejor información sobre todo lo que suceda en la previa de este choque de la jornada 1 del grupo C, pero también de todo el Mundial 2026, ya que tenemos un enviado especial. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Brasil – Marruecos y una vez acabe el choque publicaremos la crónica y compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones importantes que nos puedan llegar desde el Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

Dónde escuchar por radio en directo el Brasil – Marruecos

Por otro lado, todos los aficionados que no vayan a poder ver en directo por televisión ni en vivo online ni en streaming este partidazo de la jornada 1 del grupo C del Mundial 2026 tienen que saber que tienen la opción de escuchar gratis por la radio el Brasil – Marruecos. Emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, RNE u Onda Cero conectarán con el Estadio Nueva York/Nueva Jersey para contar el minuto a minuto de lo que ocurra.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Brasil – Marruecos?

El Estadio Nueva York/Nueva Jersey, conocido como MetLife Stadium, será el campo donde se celebrará este emocionante Brasil – Marruecos de la jornada 1 del grupo C del Mundial 2026. Este recinto deportivo se inauguró en 2007, en el que caben 82.500 personas, que es la casa de los New York Giants y los New York Jets y será la sede de la final de esta Copa del Mundo.

La FIFA ha anunciado que designó al árbitro esloveno Slavko Vincic para que imparta justicia en este emocionante Brasil – Marruecos que corresponde a la jornada 1 del grupo C del Mundial 2026. Un experimentado colegiado, acostumbrado a arbitrar encuentros importantes de la Champions League, es el responsable de lo que es el primer duelo de altos vuelos en la Copa del Mundo.