Todas las selecciones de fútbol que juegan el Mundial 2026 de EEUU, Canadá y México

El Mundial 2026 comienza este jueves 11 de junio y durante más de un mes los amantes y seguidores del deporte rey van a poder disfrutar con las 48 selecciones que consiguieron clasificarse para la que va a ser la Copa del Mundo con más combinados de la historia. Obviamente, estarán presentes diferentes países que están muy lejos de conquistar este trofeo, pero en esta edición se espera que haya gran igualdad con las favoritas intentando destronar a Argentina.

Europa (UEFA)

El continente europeo es el más representado en este Mundial 2026 en el que habrá un total de 48 combinados nacionales peleando por conquistar la Copa del Mundo y suceder a Argentina en el trono. De todas ellas, un total de dieciséis países viajarán a Estados Unidos, México y Canadá para representar a la UEFA en este torneo. De este continente salen algunas de las mayores favoritas y entre ellas estarían España, Alemania o Francia, pero no habría que perder de vista el papel que puedan hacer Holanda, Inglaterra o, incluso, Portugal.

Alemania

Austria

Bélgica

Bosnia y Herzegovina

República Checa

Croacia

Escocia

España

Francia

Holanda

Inglaterra

Noruega

Portugal

Suecia

Suiza

Turquía

Asia (AFC)

De la AFC, que representa a los países asiáticos, acudirán nueve selecciones al Mundial 2026 y es cierto que no se espera ver a ninguno de estos combinados levantar la Copa del Mundo al cielo de Estados Unidos a mediados de julio. Es cierto que la más fuerte puede ser Japón, que siempre acaba siendo un quebradero de cabeza para todos sus rivales.

Arabia Saudí

Australia

Qatar

Irak

Japón

Jordania

Corea del Sur

Irán

Uzbekistán

África (CAF)

Un total de diez países africanos buscarán dar la sorpresa en la Copa del Mundo que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México. Ninguna de estas selecciones de la CAF es favorita a ganar el Mundial 2026, pero Marruecos ha ido creciendo estos últimos años y sueña con hacer un papel mejor que el que firmaron en Qatar. El morbo está servido con Senegal después de lo que ocurrió en la última Copa África.

Argelia

Costa de Marfil

Egipto

Ghana

Cabo Verde

Marruecos

República del Congo

Senegal

Sudáfrica

Túnez

América del Norte y Centroamérica (CONCACAF)

La CONCACAF mandará seis selecciones a este Mundial 2026 en el que por primera vez habrá 48 países compitiendo por ese mítico trofeo dorado con el que sueña todo futbolista. De esas seis naciones, la mitad son las anfitrionas de esta competición, ya que se tratan de Canadá, Estados Unidos y México, las responsables de organizar la Copa del Mundo.

Canadá

Estados Unidos

México

Curazao

Haití

Panamá

América del Sur (CONMEBOL)

Seis selecciones también cruzarán a Centroamérica y América del Norte desde el Sur para pelear por el Mundial 2026 y entre ellas encontramos a dos de las favoritas. Una de ella es la Argentina de Leo Messi, que defiende el título tras haberse coronado en Qatar hace cuatro años. La otra gran candidata de la CONMEBOL a ganar la Copa del Mundo es Brasil, que no vive su mejor momento, pero no hay que descartarla, ya que es la nación que más veces ha ganado este torneo con cinco entorchados.

Argentina

Brasil

Colombia

Ecuador

Paraguay

Uruguay

Oceanía (OFC)

Para terminar, la confederación que menos países llevará al Mundial 2026 es la OFC. Será Nueva Zelanda la única representante de Oceanía en tierras americanas y, obviamente, es uno de los países más flojos en esta fase de grupos, por lo que no parece que tengan muchas posibilidades de avanzar a los dieciseisavos.