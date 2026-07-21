El mensaje lleno de odio de Rodrigo de Paul: «Nuestras maneras les joden, nuestras sonrisas molestan»

Argentina se quedó con la miel en los labios después de perder ante España en la final del Mundial. La imagen del equipo tras la derrota no fue la mejor, con varias tanganas innecesarias con protagonistas como Leandro Paredes, Otamendi o Nahuel Molina. Mediante un comunicado en su cuenta de Instagram, Rodrigo de Paul ha querido sumarse a la polémica.

El centrocampista considera que las críticas sobre los arbitraje han sido fruto de la envidia: «Hoy miro cuánta gente esperaba esta caída, instalando durante toda la copa del mundo conspiraciones infundadas para calmar el dolor de otro por no poder vivir lo que todos los argentinos estábamos viviendo».

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De Paul no se muerde la lengua respecto a este tema. El argentino reafirma que el resto de países le tenían celos a La Albiceleste: «Porque nuestras sonrisas molestan, porque nuestras maneras les jode.. Pero eso no hizo más que reafirmar que la pasión y el amor por nuestra camiseta puede con todo».

Los de Luis de la Fuente se impusieron con un dominio del juego implacable que se tradujo en el gol de Ferran Torres, una espina que el centrocampista tendrá clavada: «El dolor más grande es porque no pudimos llevar otra vez la copa del mundo a nuestro país, porque si hay alguien que merecía volver a vivir esa sensación, eran ustedes».

La polémica arbitral estuvo servida

Argentina fue beneficiada en algunas acciones grises durante gran parte del Mundial, algo que empezó a generar muchas críticas. El penalti descartado de Egipto y la expulsión de Embolo son ejemplos de los más destacados. Además, en la final se anuló el gol de Nico Williams por un tímido pisotón y Slavko Vincic le perdonó la roja a Leandro Paredes.