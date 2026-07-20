Messi se pronuncia por primera vez desde la final y felicita a España de forma escueta

Leo Messi se ha pronunciado en la tarde de este lunes por primera vez desde la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026 contra España. Lo ha hecho con una dura carta a través de sus redes sociales, en la que asegura que «el dolor es muy grande», pero que también se queda «con todo lo bueno». La estrella de la albiceleste cerró su sexta participación con ocho goles que empañaron una floja actuación en el partido por el título, en el que la selección española logró su segunda estrella.

«El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo», comienza la carta de Messi, quien guardó silencio tras el encuentro en el MetLife Stadium de Nueva York.

El astro argentino dejó una de las imágenes de la historia del fútbol llorando desconsoladamente durante la celebración de España sobre el césped. Ahí donde se escapó su segundo Mundial a sus 39 años, algo que hubiese encumbrado su leyenda más si cabe. «Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo», destacó.

Messi da la enhorabuena a España

«Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos», añadió un Messi, que no se quiso olvidar de felicitar a España en el cierre de su carta: «También quiero felicitar a España por el campeonato».