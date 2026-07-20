Llorando tras recoger la medalla terminó Lionel Messi del que, seguramente, haya sido su último Mundial. Cuajó una actuación espectacular en él, hasta que en la final España le neutralizó y le alejó del balón. Sin él, Argentina no se encontró y, aunque dio miedo en momentos muy puntuales, no llegó a poner en riesgo el título para los de Luis de la Fuente. Al término del partido, después de recoger la medalla de subcampeón se fue al fondo donde se encontraban los aficionados argentinos y estuvo varios minutos llorando mientras aplaudía.