Una vergüenza mundial: ¡el VAR rearbitra una jugada para expulsar a Embolo por simular!

Es muy difícil justificar las decisiones de los árbitros con Argentina en este Mundial 2026. Demasiado. En esta ocasión, el VAR revisó una confusión de identidad para algo surrealista: expulsar por doble amarilla a Embolo cuando la tarjeta la había visto el argentino Leandro Paredes. Como lo leen. La tarjeta que vio el futbolista argentino le fue mostrada al delantero suizo por simular una falta. Un piscinazo, cierto, pero en el centro del campo, por el que vio la segunda cartulina, por el que Suiza se quedó con 10, cuando empataba a uno al borde de la prórroga. Escándalo se queda corto.

Es muy difícil explicar lo que sucedió y más aún entenderlo. El colegiado pitó falta a favor de Suiza y sacó amarilla a Paredes por una supuesta falta sobre Embolo. Era el minuto 72 y los helvéticos acababan de empatar a uno. Entonces, se revisó la jugada en el VAR. Una jugada que había sucedido en el centro del campo. Se revisaba una confusión de identidad que terminó cambiando la tarjeta de Paredes a Embolo, al entender que no hay contacto y el delantero suizo se tira. Era la segunda amarilla, por lo que se fue a la calle.

EMBOLO, COMPLETAMENTE DESTROZADO Y LLORANDO TRAS SER EXPULSADO POR SIMULACIÓN 🔥🔥🔥 EL VAR LLAMÓ AL ÁRBITRO Y, TRAS VER LA ACCIÓN, DECIDIÓ MOSTRARLE LA SEGUNDA AMARILLA#DAZNMundial pic.twitter.com/LGrMPG6ZPQ — DAZN España (@DAZN_ES) July 12, 2026

Una de las intervenciones del VAR que se han estrenado en este Mundial, además de las revisiones de córner, son las de las segundas amarillas. Además, en las posibles confusiones de identidad, antes sólo se valoraba que fueran del mismo equipo. Ahora, también se puede cambiar la falta de lado y, por tanto, la tarjeta. Se vio por primera –y única– vez en el Estados Unidos–Paraguay de la fase de grupos. Hasta hoy.

Entonces, quedó bastante claro. Un delantero paraguayo apuraba línea de fondo y se iba al suelo. El colegiado pitaba falta favorable a los paraguayos y le sacaba amarilla a un jugador de Estados Unidos. Pero no había habido contacto. Había sido un piscinazo de Almirón. Del Cerro Grande, que estaba en el VAR, llamó al árbitro, aclararon la confusión y la amarilla fue para él.

En esta ocasión sucedió lo mismo. Solo que la acción sucedió en el centro del campo, la simulación suponía la segunda amarilla para Embolo y Suiza acababa de empatar. El colegiado decidió mostrarle la tarjeta, expulsarle, dejar a los helvéticos con uno menos ante una Argentina que recibía el enésimo favor de la FIFA. Ni se esconden. Lo cierto es que esto, independientemente de lo que diga el reglamento, no se puede entender. Vergonzoso se queda corto.