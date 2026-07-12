Argentina – Suiza, en directo hoy: resultado, goles, mejores jugadas y última hora de los cuartos de final del Mundial 2026

¡Bienvenidos y bienvenidas al directo del último partido de cuartos de final del Mundial 2026 que medirá a Argentina y Suiza en Kansas City! Un partido tremendo que decidirá al rival de Inglaterra y completará el cuadro de semifinales. La albiceleste quiere repetir su camino de 2022 en Qatar, donde levantó su tercer entorchado, mientras que los suizos quieren dar la gran campanada del torneo. Vente y no te pierdas nada en directo en OKDIARIO.

Argentina y Suiza se juegan una plaza en las semifinales de la Copa del Mundo en la madrugada de este domingo 12 de julio. El partido comienza a las 3:00 hora peninsular. Un partido lleno de sentimiento para la albiceleste después de la gran remontada lograda ante Egipto remontando un 0-2 en los últimos diez minutos de encuentro. Leo Messi buscará seguir haciendo historia en la Copa del Mundo. Lleva 8 goles y quiere más.

Suiza, por su parte, es una de las grandes revelaciones de esta Copa del Mundo. Pasó primera por delante de la anfitriona Canadá, venció a Argelia con comodidad y se cargó a una Colombia favorita en la tanda de penaltis tras empatar a cero en los 120 minutos de fútbol.