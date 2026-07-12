Argentina – Suiza, en directo hoy: resultado, goles, mejores jugadas y última hora de los cuartos de final del Mundial 2026
Sigue en directo el duelo de cuartos de final del Mundial entre Argentina y Suiza
¡Bienvenidos y bienvenidas al directo del último partido de cuartos de final del Mundial 2026 que medirá a Argentina y Suiza en Kansas City! Un partido tremendo que decidirá al rival de Inglaterra y completará el cuadro de semifinales. La albiceleste quiere repetir su camino de 2022 en Qatar, donde levantó su tercer entorchado, mientras que los suizos quieren dar la gran campanada del torneo. Vente y no te pierdas nada en directo en OKDIARIO.
Argentina y Suiza se juegan una plaza en las semifinales de la Copa del Mundo en la madrugada de este domingo 12 de julio. El partido comienza a las 3:00 hora peninsular. Un partido lleno de sentimiento para la albiceleste después de la gran remontada lograda ante Egipto remontando un 0-2 en los últimos diez minutos de encuentro. Leo Messi buscará seguir haciendo historia en la Copa del Mundo. Lleva 8 goles y quiere más.
Suiza, por su parte, es una de las grandes revelaciones de esta Copa del Mundo. Pasó primera por delante de la anfitriona Canadá, venció a Argelia con comodidad y se cargó a una Colombia favorita en la tanda de penaltis tras empatar a cero en los 120 minutos de fútbol.
Minuto 34
Falta peligrosa para Suiza
Amenaza Suiza a balón parado buscando el empate
Minuto 31
¡Perdona Suiza!
Salvó el Dibu en su salida en la frontal para detener una carrera de Embolo que le había ganado la posición a Lisandro y se quedaba solo.
Arriesgó el portero argentino y le salió bien.
1-0
Así fue el gol de Argentina
Este fue el gol que adelantó a Argentina. Asistencia de Messi y remate de Mac Allister.
SE REPORTA EL SOLDADO MAC ALLISTER PARA HACER SOÑAR A ARGENTINA 🫡🇦🇷
MADRE MÍA QUÉ CABEZAZO 🔥#DAZNMundial pic.twitter.com/LrtJ3Hc6DA
— DAZN España (@DAZN_ES) July 12, 2026
Minuto 29
Problemas musculares para Enzo
Parece que Enzo está algo dolorido. Veremos si se queda en un susto.
1-0
Primera pausa de hidratación
Llegamos a la primera pausa de la primera mitad con Argentina ganando con comodidad gracias a ese gol de Mac Allister tras asistencia de Messi.
Minuto 20
Disparo peligroso de Sow
Lejano disparo de Sow que prueba al Dibu Martínez.
1-0
Minuto 17
Vuelve a dominar Argentina sin peligro
Ha quedado tocada Suiza tras el tempranero gol de Argentina, que domina tranquilo sin mucho más peligro.
1-0
Otra asistencia de Messi
Argentina tiene un peligro tremendo a balón parado y lo ha vuelto a demostrar. Puso un balón bestial Messi que suma otra asistencia en esta Copa del Mundo.
Minuto 10
¡Gooooool de Argentina!
Avisó Argentina y mató a la segunda. ¡Goooool de Argentina a los 10 minutos de juego!
Marca el 1-0 Mac Allister de cabeza en el primer palo tras un córner maravilloso de Messi. Llega el primero de la albiceleste.
Minuto 9
¡Avisa Argentina!
Aparece Messi, la deja en la frontal para Mac Allister y primer disparo que desvía la selección de Suiza.
0-0
Minuto 8
Le cuesta a Argentina
Ahora le cuesta construir con pelota a Argentina ante la intensidad suiza.
0-0
Minuto 6
¡Primera llegada de Suiza!
Dos centros seguidos de Suiza al área rival que terminan con un disparo de Xhaka alto. Ha salido muy valiente el combinado europeo.
0-0
Minuto 5
Presión alta de Suiza
Buena presión de Suiza en campo rival en estos primeros minutos. Valiente.
0-0
Minuto 4
Ya domina Argentina
Comienza dominador Argentina con mucha pelota. Suena de fondo la afición albiceleste.
0-0
¡Arranca el partido!
Comienza el encuentro entre Argentina y Suiza en estos cuartos de final del Mundial. Antes de produjo un minuto de silencio por el fallecimiento de Jayden Adams.
0-0
¡Vibra Kansas City con el himno de Argentina!
¡Cómo suena el himno albiceleste en Kansas City! Grita a todo pulmón la afición argentina.
Saltan los dos equipos al terreno de juego
Salen jugadores de Argentina y Suiza al césped de Kansas City. En juego una plaza de semifinales.
Última madrugada de Mundial en España
Este Argentina – Suiza es el último partido de este Mundial en horario de madrugada en España. Última «noche golfa» que no te puedes perder.
Once de Suiza para parar a Messi
Este es el once de Suiza sin Manzambi para intentar parar a Messi: Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Ricardo Rodríguez; Freuler, Xhaka; Rieder, Sow, Ndoye; Embolo.
No hay sorpresas en el once de Argentina
Sin cambios en el once de Argentina para medirse a Suiza: Emiliano Martínez; Molina, Romero, Lisandro, Tagliafico; Paredes, Mac Allister, De Paul, Enzo; Messi y Julián.
Argentina se juega una plaza en semifinales
¡Bienvenidos al directo del Argentina – Suiza de cuartos de final del Mundial!
El partido arranca a las 3:00 hora española. En juego la última plaza de semifinales. El ganador se medirá a Inglaterra.
Minuto 38
Defiende Argentina
Ha dado un paso atrás en su propio campo Argentina en este tramo final de la primera parte. Busca resistir este 1-0.