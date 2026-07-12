Mundial 2026: cuartos

Argentina – Suiza, en directo hoy: resultado, goles, mejores jugadas y última hora de los cuartos de final del Mundial 2026

Sigue en directo el duelo de cuartos de final del Mundial entre Argentina y Suiza

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Messi, ante Suiza. (Getty)
Luis Cobos
  • Luis Cobos
  • Jerezano con sangre madrileña. Redactor de deportes. Graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Amor eterno por la pelota.

¡Bienvenidos y bienvenidas al directo del último partido de cuartos de final del Mundial 2026 que medirá a Argentina y Suiza en Kansas City! Un partido tremendo que decidirá al rival de Inglaterra y completará el cuadro de semifinales. La albiceleste quiere repetir su camino de 2022 en Qatar, donde levantó su tercer entorchado, mientras que los suizos quieren dar la gran campanada del torneo. Vente y no te pierdas nada en directo en OKDIARIO.

Argentina y Suiza se juegan una plaza en las semifinales de la Copa del Mundo en la madrugada de este domingo 12 de julio. El partido comienza a las 3:00 hora peninsular. Un partido lleno de sentimiento para la albiceleste después de la gran remontada lograda ante Egipto remontando un 0-2 en los últimos diez minutos de encuentro. Leo Messi buscará seguir haciendo historia en la Copa del Mundo. Lleva 8 goles y quiere más.

Suiza, por su parte, es una de las grandes revelaciones de esta Copa del Mundo. Pasó primera por delante de la anfitriona Canadá, venció a Argelia con comodidad y se cargó a una Colombia favorita en la tanda de penaltis tras empatar a cero en los 120 minutos de fútbol.

03:40

Minuto 38

Defiende Argentina

Ha dado un paso atrás en su propio campo Argentina en este tramo final de la primera parte. Busca resistir este 1-0.

 03:36

Minuto 34

Falta peligrosa para Suiza

Amenaza Suiza a balón parado buscando el empate

 

 03:33

Minuto 31

¡Perdona Suiza!

Salvó el Dibu en su salida en la frontal para detener una carrera de Embolo que le había ganado la posición a Lisandro y se quedaba solo.

Arriesgó el portero argentino y le salió bien.

1-0

 03:32

Así fue el gol de Argentina

Este fue el gol que adelantó a Argentina. Asistencia de Messi y remate de Mac Allister.

 03:30

Minuto 29

Problemas musculares para Enzo

Parece que Enzo está algo dolorido. Veremos si se queda en un susto.

1-0

 03:24

Primera pausa de hidratación

Llegamos a la primera pausa de la primera mitad con Argentina ganando con comodidad gracias a ese gol de Mac Allister tras asistencia de Messi.

 03:21

Minuto 20

Disparo peligroso de Sow

Lejano disparo de Sow que prueba al Dibu Martínez.

1-0

 03:19

Minuto 17

Vuelve a dominar Argentina sin peligro

Ha quedado tocada Suiza tras el tempranero gol de Argentina, que domina tranquilo sin mucho más peligro.

1-0

 03:14

Otra asistencia de Messi

Argentina tiene un peligro tremendo a balón parado y lo ha vuelto a demostrar. Puso un balón bestial Messi que suma otra asistencia en esta Copa del Mundo.

 03:12

Minuto 10

¡Gooooool de Argentina!

Avisó Argentina y mató a la segunda. ¡Goooool de Argentina a los 10 minutos de juego!

Marca el 1-0 Mac Allister de cabeza en el primer palo tras un córner maravilloso de Messi. Llega el primero de la albiceleste.

 03:10

Minuto 9

¡Avisa Argentina!

Aparece Messi, la deja en la frontal para Mac Allister y primer disparo que desvía la selección de Suiza.

0-0

 03:09

Minuto 8

Le cuesta a Argentina

Ahora le cuesta construir con pelota a Argentina ante la intensidad suiza.

0-0

 03:07

Minuto 6

¡Primera llegada de Suiza!

Dos centros seguidos de Suiza al área rival que terminan con un disparo de Xhaka alto. Ha salido muy valiente el combinado europeo.

0-0

 03:06

Minuto 5

Presión alta de Suiza

Buena presión de Suiza en campo rival en estos primeros minutos. Valiente.

0-0

 03:05

Minuto 4

Ya domina Argentina

Comienza dominador Argentina con mucha pelota. Suena de fondo la afición albiceleste.

0-0

 03:01

¡Arranca el partido!

Comienza el encuentro entre Argentina y Suiza en estos cuartos de final del Mundial. Antes de produjo un minuto de silencio por el fallecimiento de Jayden Adams.

0-0

 02:54

¡Vibra Kansas City con el himno de Argentina!

¡Cómo suena el himno albiceleste en Kansas City! Grita a todo pulmón la afición argentina.

 02:53

Saltan los dos equipos al terreno de juego

Salen jugadores de Argentina y Suiza al césped de Kansas City. En juego una plaza de semifinales.

 02:44

Última madrugada de Mundial en España

Este Argentina – Suiza es el último partido de este Mundial en horario de madrugada en España. Última «noche golfa» que no te puedes perder.

 02:35

Once de Suiza para parar a Messi

Este es el once de Suiza sin Manzambi para intentar parar a Messi: Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Ricardo Rodríguez; Freuler, Xhaka; Rieder, Sow, Ndoye; Embolo.

 02:30

No hay sorpresas en el once de Argentina

Sin cambios en el once de Argentina para medirse a Suiza: Emiliano Martínez; Molina, Romero, Lisandro, Tagliafico; Paredes, Mac Allister, De Paul, Enzo; Messi y Julián.

 

 02:20

Argentina se juega una plaza en semifinales

¡Bienvenidos al directo del Argentina – Suiza de cuartos de final del Mundial!

El partido arranca a las 3:00 hora española. En juego la última plaza de semifinales. El ganador se medirá a Inglaterra.

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