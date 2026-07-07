Suiza – Colombia, en directo | Sigue el minuto a minuto y la última hora del partido del Mundial 2026 hoy

Suiza y Colombia ya están listas para la batalla. El combinado helvético y el conjunto cafetero se ven las caras en este partido que corresponde a los octavos de final del Mundial 2026 y que se disputará en el Estadio BC Place Vancouver. Pese a que ninguna de estas selecciones está entre las favoritas a ganar la Copa del Mundo, está claro que se espera un partidazo hoy con los dos países dándolo todo para no cogerse vacaciones antes de tiempo. Te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este interesante Suiza – Colombia.

Suiza – Colombia del Mundial 2026, en directo

Los cuartos de final del Mundial 2026

Poco a poco se ha ido confeccionando el cuadro de este Mundial 2026 y ya conocemos prácticamente todos los cruces de los cuartos de final de la Copa del Mundo. En la próxima ronda Francia y Marruecos pelearán por un puesto en las semifinales, fase en la que se tendrían que ver las caras ante el vencedor de otra eliminatoria apasionante como es la que disputarán España y Bélgica. Por el otro lado encontramos un vibrante Noruega – Inglaterra y Argentina, que tras cargarse a Egipto, espera conocer a su adversario, que saldrá del Suiza – Colombia que nos atañe en estos momentos.

Canadá dice adiós al Mundial 2026

Hace ya unos días la selección de Canadá se eliminó del Mundial 2026 a manos de Marruecos, pero hoy es el país, quien dice adiós a la Copa del Mundo. Este Suiza – Colombia de los octavos de final se disputará en el Estadio BC Place Vancouver, por lo que es el último choque que este campo y que la propia nación del Norte de América acoge en el torneo. Hace unos días también México fue eliminada y el país centroamericano también decía adiós. Lo que queda de competición ya se jugará íntegramente en Estados Unidos.

Partidazo en Vancouver

¡¡Muy buenas noches a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Suiza – Colombia que corresponde a los octavos de final del Mundial 2026. El Estadio BC Place Vancouver acoge este choque entre dos combinados que no entraban en las quinielas a alcanzar esta ronda, pero que aquí siguen y que pelearán ahora por sacar el billete para unos cuartos de final que prometen ser apasionantes, ya que reiteramos que este es el último choque de los cotavos.