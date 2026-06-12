Así funcionan las tarjetas amarillas y rojas en el Mundial 2026: ¿se acumulan?

El Mundial más novedoso de la historia también estrenará una nueva normativa en lo que tiene que ver con las tarjetas. Este Mundial 2026 presentará muchas novedades a lo largo de sus 104 partidos que disputarán 48 selecciones que están repartidas en 12 grupos de cuatro. Pierluigi Collina, jefe de árbitros de la FIFA, también confirmó en su día las nuevas reglas que entrarán en vigor en el torneo.

El Mundial 2026 presenta grandes novedades en lo que respecta a las sedes (será la primera vez que se juegue en tres países), un nuevo formato con la presencia de 48 equipos y también con las reglas del torneo que se modificarán para la ocasión. Una de las grandes novedades tiene que ver con las tarjetas amarillas y rojas que se eliminarán tras acabar la fase de grupos y tras los cuartos de final para fomentar el espectáculo y que las selecciones puedan contar con sus mejores jugadores.

52 árbitros, 88 asistentes y 30 asistentes de vídeo, procedentes de las seis confederaciones y de 50 federaciones miembros, formarán parte del Team One de la FIFA, que es el mayor equipo arbitral de la historia de los mundiales y que estará dirigido por Pierluigi Collina. «Los árbitros designados son los mejores del mundo. Formaron parte de un grupo más amplio de árbitros que se identificó y supervisó durante los últimos tres años. Han asistido a seminarios y arbitrado distintos torneos de la FIFA. Además, se ha evaluado con frecuencia su rendimiento en partidos nacionales e internacionales», dijo en su día el ex árbitro.

Cómo funcionan las tarjetas en el Mundial 2026

Las tarjetas en este Mundial funcionarán como siempre: en caso de que un jugador reciba dos tarjetas amarillas o una roja, se perderá el próximo partido. La gran novedad tiene que ver con el reseteo del contador, que se hará después de la fase de grupos y tras la eliminatoria de cuartos de final. Todo con el objetivo de que las grandes estrellas puedan llegar a disputar las fases finales. En caso de ver dos tarjetas amarillas o una roja en semifinales, el futbolista en cuestión sí que se perderá la final.

¿Se acumulan las tarjetas amarillas en el Mundial?

Las tarjetas amarillas sí que se acumulan en el Mundial y el contador volverá a estar a cero después de la fase de grupos y tras los cuartos de final.

¿Con cuántas tarjetas se cumple sanción?

En este Mundial 2026 se cumplirá sanción con dos tarjetas amarillas o una tarjeta roja.

¿Se borran las tarjetas en las semifinales del Mundial 2026?

Sí. Después de la fase de grupos y los cuartos de final, se limpian las tarjetas amarillas y se pone el contador a cero. Todo con el objetivo de que las grandes estrellas puedan estar en la final que se disputará el próximo 19 de julio en el MetLife de Nueva Jersey.