Klopp raja del partido inaugural del Mundial: «No fue de primera categoría»

Jürgen Klopp es una de las muchas estrellas que está presente en el Mundial 2026 y durante los próximos 40 días estará presente en Estados Unidos, México y Canadá como comentarista para la televisión alemana. El Director Global de Fútbol de Red Bull estuvo presente en el Estadio Azteca en el que se disputó el México-Sudáfrica que abrió el torneo más largo de la historia y el ex del Liverpool criticó el nivel de juego empleado por ambos equipos.

México y Sudáfrica disputarán en la noche del jueves el primer partido de los 104 que se disputarán en el Mundial más novedoso de la historia, que presenta muchas novedades. Por primera vez se disputará en tres países diferentes y también será la primera ocasión que 48 equipos participen en el torneo. Estos equipos quedarán encuadrados en 12 grupos de cuatro selecciones cada una, clasificándose las dos primeras y las ocho mejores terceras para la también nueva eliminatoria de dieciseisavos de final.

México dio un paso de gigante para pasar la fase de grupos tras su victoria (2-0) ante Sudáfrica gracias a los goles de Quiñones y Raúl Jiménez. En este partido estuvo presente un Jürgen Klopp que no valoró positivamente el nivel del juego empleado, al que no ayudó el árbitro del encuentro, que expulsó a tres jugadores durante el partido, dos de Sudáfrica y uno de México.

Klopp en el Mundial

Jürgen Klopp dejó claro durante su intervención como comentarista en la televisión ZDF que ninguno de los equipos mostró un buen nivel de juego e incluso dejó claro que no fue un partido de primera categoría.

«Esta situación resume en cierta medida todo el partido. ¡Fue simplemente una mala táctica! Ninguno de los dos equipos jugó bien. Once contra nueve y luego te pillan al contraataque. ¿Por qué? Porque la última línea estaba demasiado retrasada. Ese fue un problema general durante todo el partido. Sudáfrica no lo aprovechó en absoluto. No fue un partido de primera categoría», afirmó Klopp en los micrófonos de la televisión alemana.

Christoph Kramer, ex de la selección alemana y ahora comentarista junto a Klopp en esta cadena, también valoró negativamente el partido. «Se percibe una atmósfera muy intensa, y esperaba esa intensidad y que los espacios se ampliaran. Pero pensé que entonces sí que se centrarían en los duelos, y no fue así. Es genial que jueguen allí, pero parecía más bien un partido benéfico», dijo sobre el México-Sudáfrica que abrió el Mundial 2026.