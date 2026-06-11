De Tshabalala a Quiñones: México estrena el Mundial 2026 gracias a un favor del portero de Sudáfrica

Julián Quiñones se ha presentado al mundo a lo grande, marcando el primer gol del Mundial 2026. El jugador del América ha sido el encargado de abrir el campeonato, poniendo por delante a la anfitriona México y desatando la fiesta en el estadio Azteca ante Sudáfrica. Ronwen Williams, el portero de los bafana bafana, le entregó el balón a Sibisi, que lo perdió en la media luna del área la presión y el balón le cayó a Quiñones, que aunque la pegó rasa al centro, se la coló al meta por debajo de las piernas.