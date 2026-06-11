México exorciza sus fantasmas mundialistas contra Sudáfrica

Cuando Shakira, Maná, J Balvin, Belinda y compañía apagaron el micrófono, el Mundial encendió su alma. El Mundial de los mases. Más selecciones, más sedes, más semanas, más distancias, más calor, más normas… Ya saben, show must go on. En el Azteca se vivió un déjà vu en forma de partido inaugural entre México y Sudáfrica, como en 2010. Convergió el pasado y el futuro de El Tri, que desprecintaba un Mundial después de siete intentos llenos de cruces, sin victoria alguna.

A la octava fue la vencida. Quiñones y Raúl Jiménez prevalecieron (2-0) ante la pobre Sudáfrica. Un rival famélico, sí, pero el Azteca vivió una de sus tardes más entusiastas. A la vistosa ceremonia le sucedió la pequeñez de Sudáfrica, incapaz de siquiera incordiar. Su disolución no necesitó ni agua. Bastó con que se mezclaran Williams y Sithole, portero y centrocampista sudafricanos, para que el estado pasara de sólido a líquido.

Pase precipitado del portero, mal control del centrocampista y recuperación mexicana que acabó en gol. Quiñones castigó y dibujó un corazón al cielo del Azteca. Mochila liberada en diez minutos, que se nota el peso de la afición mexicana, cuyas aspiraciones son más altas de lo que su fútbol puede aspirar.