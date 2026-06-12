Una leyenda de Alemania en los Mundiales analiza a España: «Volveremos a perder contra ellos»

España despierta temor entre el resto de selecciones que participan en el Mundial, incluidas las más potentes que ya cuentan con muchas estrellas. Una de las que aspira a volver a llegar a la cima es Alemania. Después de suceder a la Roja en 2014, los germanos han sido una sombra de lo que fueron en las últimas ediciones. Aunque para una leyenda como Lothar Matthäus puede ser la oportunidad de resurgir, no tiene muchas esperanzas de que puedan vencer a los de Luis de la Fuente.

Es más, la leyenda alemana se atrevió a dar el pronóstico de lo que ocurrirá y cuándo lo harán: «Alemania llegará a semifinales y volverá a perder contra España», confesó en un acto después de darla como favorita para ganar el Mundial junto con Francia y con Inglaterra solo un escalón por debajo de ambas. Aunque a la tetracampeona del mundo no le da opción, Matthäus analizó que sus opciones pasan por pasar las eliminatorias y enfrentarse con una de las grandes con semifinales como tope máximo.

También puso el foco en los nuevos jugadores que deben volver a levantar a Alemania, con el Bayern como la clave de todo: «En los grandes éxitos de la selección alemana siempre fueron determinantes jugadores del Bayern o futbolistas con pasado en el Bayern. Por eso también esta vez es importante que los jugadores del Bayern asuman responsabilidades y marquen el camino. Es positivo que Neuer haya vuelto. Además, están líderes como Kimmich y Tah, así como Musiala, aunque Musiala todavía no está del todo en la forma en la que yo le conozco».

Para que se cumpla su hipótesis, Alemania tendría que acabar primera de grupo para enfrentarse primero a Francia en octavos si también pasa como líder y, en caso de avanzar de ronda, se podría topar con España en semifinales (también si pasa como primera).