Lamine Yamal se compara con Messi con un precedente peligroso para España

Lamine Yamal quiere hacer historia en el Mundial. La estrella de la Selección Española ayudará al conjunto de Luis de la Fuente a intentar ganar la segunda Copa del Mundo. Todo un reto que lleva meses preparando y, pese a las dudas de su estado físico antes de arrancar la fase de grupos, demostró estar lista en redes sociales con una clara referencia a su ídolo, Leo Messi.

El delantero del Barcelona sueña con tener la misma trayectoria que hizo el argentino en el mismo club, pero la realidad es que el paralelismo puede pasarle muchas facturas. Lamine Yamal compartió en su perfil de Instagram sus primeros días en Estados Unidos junto con el grupo, y en una de sus fotografías aparece una camiseta partida por la mitad, la suya con el ’19’ de España y el ’19’ que lució Messi en el Mundial 2006. 20 años de diferencia entre ambas camisetas. Sin embargo, la referencia puede pasarle muchas facturas.

Lamine Yamal se siente identificado con Messi. El argentino jugó su primer mundial en su carrera con 18 años, portando el dorsal 19, siendo jugador del Barcelona y saliendo de La Masía. A pesar de que es algo que al barcelonismo le gusta, el camino que tuvo no acabó en alegría. Argentina cayó eliminada en cuartos de final ante Alemania en los penaltis. Una edición en la que Leo solo marcó un gol y dio tres asistencias. Hay que tener en cuenta que no jugó ningún minuto ante la selección germana.

En cambio, Lamine Yamal no quiere compartir el mismo destino. Con tan solo 18 años ya suma 25 partidos con España y seis goles marcados. Ya suma una Eurocopa, la ganada en 2024, y quiere entrar en el libro de historia de los mundiales. De nuevo, Lamine vuelve a hablar en redes sociales enviando un mensaje para postrarse ante el mundo.