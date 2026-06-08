El comentario patriota de Lamine Yamal que ha despertado críticas en Cataluña: «¡Aquí se habla español!»

Lamine Yamal es uno de los líderes de la selección española para el Mundial y, pese a que puede que no juegue los primeros encuentros por la lesión que arrastra, es fijo para Luis de la Fuente. Así, el jugador del Barcelona, por supuesto, estará en Estados Unidos para este torneo y allí, ya concentrado en estos días previos, ha dejado un comentado mensaje muy patriótico.

Al ser preguntado por el idioma que habla en el campo y en el vestuario, Lamine Yamal lo dejó muy claro. «Somos la selección de España, ¡así que hablamos español!», dijo el futbolista en un vídeo compartido en sus redes sociales. Lo más llamativo es la entonación que le da a la frase, con especial fuerza a la palabra España.

Así, de esta forma también Lamine cierra un debate que está abierto en la afición, que es el de si el futbolista del Barça se siente español o no, toda vez que tuvo la oportunidad de jugar para Marruecos, selección a la que incluso animó en el pasado.

Lamine Yamal, en este vídeo, entona con fuerza la palabra España y el idioma español, todo un detalle y un importante mensaje que él mismo ha querido compartir. Esto también le ha llevado a que algunos aficionados del Barcelona, el independentismo más radical, se hayan lanzado contra él por este motivo.

🇪🇸 «Somos la selección de España… ¡así que hablamos español!» Lamine Yamal responde a sus fans qué idioma hablará en el campo durante el Mundial. 📹 Lamine Yamal#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/z9kpOiAg8r — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) June 7, 2026

Cabe recordar, en el plano deportivo, que Lamine está lesionado, pero está convocado y hace trabajo con la selección española en Estados Unidos. Se espera que pueda participar en algún encuentro de la fase de grupos (el primero es ante Cabo Verde, después contra Arabia Saudí y por último ante Uruguay).

«Desde pequeño, si hay una cosa que ve todo el mundo, es el Mundial. Lo bonito del Mundial es que, te guste el fútbol o no te guste el fútbol, estás jugando con tu país y todas las calles, todo el mundo, se junta para ver los partidos de su selección. Creo que es lo más bonito que hay en este deporte. Se me ponen los pelos de punta de pensar que voy a poder competir», dijo hace poco Lamine Yamal.