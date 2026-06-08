De la Fuente: «No quiero que cambien a Gavi, le quiero en mi equipo»

Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del estadio Cuauhtémoc, donde la selección española juega este martes (4:00 hora peninsular española) su último amistoso previo al debut en el Mundial ante Cabo Verde el próximo 15 de junio en Atlanta El seleccionador español analizó el momento de España y las ausencias de los lesionados: Nico Williams, Lamine Yamal y Víctor Muñoz.

«Están cumpliendo con los plazos. Están muy bien. Era conveniente que estuvieran en Estados Unidos trabajando. Esperemos que estén para el próximo partido. Si no hay inconvenientes, podrán jugar el día 15. Iniciar el partido es más complicado», explicó el técnico riojano sobre los tres tocados.

De la Fuente también fue preguntado por la acción protagonizada por Gavi y Rodri durante un entrenamiento, una jugada que generó cierta preocupación tras la dura entrada del centrocampista del Barcelona sobre el jugador del Manchester City. El seleccionador restó importancia al asunto y salió en defensa de Gavi. «Nadie tiene que pedir perdón a nadie. Todo está en perfecto estado de revista. Yo no quiero que cambien a Gavi, le quiero en mi equipo», aseguró.

Sobre las diferentes opciones que maneja para construir el equipo de cara al Mundial, De la Fuente destacó la versatilidad de la plantilla y las distintas alternativas tácticas que tiene a su disposición. «Tenemos más alternativas. Todas ellas nos invitan a jugar de diferente manera. Podemos jugar con diferentes posibilidades», señaló.

En cuanto al amistoso ante Perú, el seleccionador confirmó que será un equipo mucho más reconocible que frente a Irak, aunque insistió en que el objetivo principal sigue siendo preparar de la mejor manera posible el estreno mundialista. «La idea es que mañana jueguen más jugadores que contra Irak. Luego sacaremos conclusiones», comentó.

Otro de los asuntos que sigue generando interés es la portería. De la Fuente volvió a elogiar el nivel de sus tres guardametas, aunque dejó claro que ya tiene tomada la decisión sobre quién defenderá la meta española en el Mundial. «Los tres porteros están sensacionales Están en un momento fantástico los tres. No tengo problemas en poner a uno o a otro, pero sé quién va a ser el titular», afirmó.

Por último, el seleccionador explicó que el encuentro frente a Perú supone un paso más en la preparación del equipo y que servirá para acercarse a las condiciones reales que encontrará España durante la Copa del Mundo.

«Este partido nos mete en dinámica de Mundial. Nos viene bien el viaje. No es una probatura por dar minutos a los jugadores, servirá para ir cerrando aspectos. Nos permitirá estar más cerca de la competición e ir cerrando el equipo», concluyó.