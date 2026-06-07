España se entrena antes de viajar a Puebla sin los lesionados

La selección española completó este domingo su último entrenamiento en Chattanooga antes de poner rumbo a Puebla, donde disputará frente a Perú el último amistoso previo a su estreno en el Mundial. Los hombres de Luis de la Fuente se ejercitaron en las instalaciones del Baylor School en una sesión marcada por las ausencias de Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz, que continúan con sus respectivos procesos de recuperación.

El combinado nacional abandonará Tennessee a las 18:00 horas local, seis horas más en España, para trasladarse a México y afrontar la última prueba antes de que arranque la competición oficial. Allí espera Perú, un rival que servirá para medir el estado real de una España que ya tiene la mente puesta en el debut mundialista frente a Cabo Verde del próximo 15 de junio en Atlanta.

La principal noticia positiva de la sesión fue la presencia de Rodrigo Hernández. El centrocampista del Manchester City trabajó con absoluta normalidad después de la dura entrada que recibió de Gavi durante el entrenamiento del pasado sábado. El golpe había generado cierta preocupación dentro de la expedición, pero el capitán español no tuvo ningún problema para completar la sesión y estará disponible tanto para el amistoso ante Perú como para el estreno en el Mundial.

Mientras tanto, Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz continuaron con sus planes específicos de recuperación. Los tres evolucionan favorablemente y el cuerpo técnico mantiene el optimismo de cara a que puedan estar disponibles para el primer encuentro de la fase de grupos, aunque en el caso de los dos extremos todo apunta a que Luis de la Fuente actuará con máxima prudencia.

La sesión en el Baylor School sirvió para seguir ajustando conceptos tácticos y preparar los últimos detalles antes de viajar a Puebla. El seleccionador sigue perfilando el equipo que se medirá a Perú, un encuentro que permitirá repartir minutos y comprobar el estado físico de varios futbolistas antes de que llegue la hora de la verdad.

Una vez aterrice en México, la expedición española centrará toda su atención en ese compromiso. Además, Luis de la Fuente comparecerá ante los medios de comunicación en la rueda de prensa oficial previa al encuentro acompañado por Yeremy Pino, uno de los futbolistas que apunta a tener protagonismo en este tramo inicial del campeonato.