España se da un baño de masas en Chattanooga con Lamine y Nico progresando adecuadamente

Se acerca el gran momento. El día 15 España se plantará en Atlanta para jugar el que será su debut en el Mundial contra Cabo Verde. Mientras, los hombres de Luis de la Fuente completaron su segunda sesión de entrenamiento en las instalaciones del Baylor School, su campo base durante la fase de grupos. Tras la primera sesión que llevaron a cabo en la mañana del sábado, la de la tarde fue especial, puesto que la Federación abrió las puertas para acoger a un millar de aficionados que quisieron ver en directo a la campeona de Europa y una de las máximas favoritas para tocar el cielo el próximo 19 de julio en Nueva Jersey.

El entrenamiento estuvo marcado por el buen ambiente que se vivió en las gradas, donde los internacionales pudieron sentir el apoyo de una localidad que ya tiene segundo equipo tras Estados Unidos. En Chattanooga son de España. La gran mayoría, estadounidenses, disfrutaron del entrenamiento del combinado nacional. También había españoles, pocos, que se mostraban orgullosos de su país.

La sesión estuvo marcada por la presencia de Lamine Yamal y Nico Williams junto al resto de sus compañeros en la primera parte del entrenamiento. Ambos avanzan adecuadamente y, salvo contratiempo, estarán disponibles para Luis de la Fuente en el debut contra Cabo Verde. El que se entrenó en el interior de las instalaciones fue Víctor Muñoz, que se sigue recuperando de la dolencia muscular que sufrió en el tramo final de la temporada con Osasuna.

El susto lo dio Rodrigo por culpa de Gavi. El jugador del Barcelona pisó en el tobillo al capitán de la selección española, haciéndole hasta sangre. El madrileño se enfadó y regañó al jugador azulgrana, que se quedó preocupado por el estado de su compañero.

España se volverá a ejercitar este domingo en estas mismas instalaciones antes de poner rumbo a Puebla, puesto que en México jugará contra Perú el segundo y último amistoso previo al debut en el Mundial. Después llegará la hora de la verdad y el sueño de la segunda estrella se pondrá en marcha.