España ya está en Chattanooga

España ya ha llegado a Chattanooga, el municipio estadounidense donde se concentrará durante la fase de grupos del Mundial 2026. La selección aterrizó alrededor de las 22:00 (hora española) y previamente lo hizo en Nashville pasadas las 19:00 en un primer vuelo procedente de Santiago de Compostela, a donde se trasladó tras el partido amistoso del pasado jueves ante Irak (1-1).

Los de Luis de la Fuente apenas estarán dos días en Chattanooga antes de partir hacia Puebla (México) para enfrentarse a Perú en el último ensayo antes del Mundial. España realizará varias actividades durante las primeras jornadas de concentración. De hecho, este mismo sábado realizarán su primera doble sesión de entrenamiento. La de tarde (18:00 en Estados Unidos) se abrirá a público y medios de comunicación.

Una hora más tarde, habrá una rueda de prensa de algún jugador de la convocatoria, mientras que será en Puebla cuando el seleccionador vuelva a tomar la palabra. El lugar donde España entrenará durante su concentración en Chattanooga se llama Baylor School, un increíble complejo en el que se comenzará a fabricar la segunda estrella de la selección en un Mundial.