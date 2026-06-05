El sueño de la segunda estrella echa a volar: España ya viaja a Estados Unidos

El sueño de la segunda estrella ya ha echado a volar. La selección española, con Luis de la Fuente a la cabeza, ha puesto rumbo a Estados Unidos en la mañana de este viernes. Lo ha hecho con una ilusión: ganar el Mundial que para España inicia el próximo 11 de junio contra Cabo Verde. La expedición partió desde el aeropuerto de Santiago de Compostela, donde cogió un avión de Iberia con imágenes de algunos jugadores internacionales.

España se trasladó desde Coruña, donde jugó en la noche del jueves su amistoso ante Irak en Riazor (1-1), a la capital de Galicia. Ahí inicia el sueño del segundo Mundial. La Federación compartió unas imágenes de la plantilla y un selfie sacado por el mismo De la Fuente en el que también posan todos los convocados, ya sin los reservas.

El avión que traslada al combinado nacional hasta Estados Unidos despegaba desde el aeropuerto de Santiago pasadas las 11:00 horas y tiene previsto aterrizar en el aeropuerto de Nashville pasadas las 19:00 (a las 12:00 estadounidenses). Una vez allí, el equipo tomará otro vuelo con destino a Chattanooga, Tennessee, que será donde se concentrarán durante la fase de grupos.

La llegada está programada para las 15:15 hora local, es decir, a las 21:15. La selección buscará su segundo Mundial y tendrá como primeros rivales a Cabo Verde (15 de junio), Arabia Saudí (21 de junio) y Uruguay (27 de junio). La ilusión de un país, puesta en un equipo llamado a hacer historia.