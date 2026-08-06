Científicos advierten de una coincidencia cósmica imperdible la noche del 12 de agosto

El mes más esperado por los aficionados a la astronomía ha llegado. En este agosto, tendrá lugar uno de los eventos astronómicos más importantes de las últimas décadas en nuestro país con el eclipse solar que habrá en España, y que coincidirá, en condiciones perfectas, con las famosas Perseidas.

El nuevo ciclo empezará con la luna ganando iluminación progresivamente hasta alcanzar su máximo brillo hacia finales de mes, concretamente el día 28 de agosto. A esta luna se le llama tradicionalmente la «Luna del Esturión» o «Luna Roja», por su tono anaranjado. Agosto es el mes por excelencia de las Perseidas, la lluvia de meteoros más popular del año debido a su alta intensidad.

Además, este año habrá unas condiciones de visibilidad inmejorables. El pico de máxima actividad será la noche del 12 al 13 de agosto, coincidiendo exactamente con la fase de luna nueva. Al no haber luz lunar, la oscuridad será total en las zonas más alejadas de las ciudades, permitiendo observar los meteoros más lejanos a simple vista.

Eclipse solar, protagonista del mes

El miércoles 12 de agosto de 2026, coincidiendo con la fase de luna nueva, se producirá un eclipse solar total, el cual será visible en gran parte de España (desde el noroeste peninsular hasta la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares). Se trata de un evento histórico para la comunidad científica y los aficionados, que llevan años preparándose para esto.

Junto al eclipse y las estrellas fugaces, el cielo nocturno de agosto mantendrá visibles las grandes joyas del verano. El Triángulo de Verano (formado por las estrellas Deneb, Altair y Vega) continuará dominando lo más alto del firmamento. Además, la Vía Láctea será perceptible durante las noches sin luna durante mediados de mes. Habrá oportunidad también de ver algunos planetas como Marte y Saturno, que ganarán altura por el este, mientras que un brillante Venus dominará las primeras horas tras el anochecer.