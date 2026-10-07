Feijóo lanza su campaña este sábado en Madrid en un gran acto con Ayuso para desmontar el «sanchismo corrupto»

El PP está preparando un acto multitudinario para este sábado en Madrid con presencia del líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en el arranque de la precampaña de las generales del 29 de noviembre, según avanzan distintas fuentes populares a OKDIARIO. Este mitin ha sido previsto para las 11.00 horas en el Auditorio Norte de IFEMA bajo el lema «Por fin» (elecciones), como el que ya luce en la fachada de Génova.

De esta manera, el PP madrileño podrá sacar músculo movilizando a sus militantes y simpatizantes y dará el pistoletazo de salida a la carrera para desmontar «el sanchismo corrupto», añaden las fuentes consultadas, con la vista puesta también en las autonómicas de mayo.

El de este sábado será, por tanto, el primer mitin de Feijóo y Ayuso juntos tras el anuncio del adelanto electoral decretado por el jefe del Gobierno de la Nación, el socialista Pedro Sánchez, el pasado lunes, con la disolución de las Cortes y la convocatoria electoral del 29-N publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este martes.

No obstante, ambos dirigentes ya coincidieron el mismo lunes en Génova, donde Feijóo asistió a la Junta Directiva Regional del PP de Madrid, presidida por Ayuso y que aprobó su comité de campaña para las próximas generales, con el senador Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, a la cabeza, pues ejercerá de jefe de campaña.

Por su parte, Ana Millán será responsable de Organización y Electoral; Jesús Moreno, responsable de Acción Política; y José Antonio Sánchez, responsable de Coordinación Municipal y Autonómica. Además, Oliva García se encargará de coordinar la campaña de la presidenta Ayuso, e Inmaculada Sanz, la del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Además, esta Junta Directiva Regional del PP madrileño dejó claro que la prioridad absoluta del partido durante las próximas semanas será la preparación de las elecciones del 29-N, por lo que la formación autonómica acordó aplazar el Congreso interno de renovación de estructuras que tenía previsto celebrar ese último fin de semana de noviembre.

De igual modo, Feijóo y Ayuso también compartieron cartel recientemente en el marco de la gira del presidente nacional por distintas comunidades con motivo del arranque del curso político. El líder del PP y la presidenta madrileña mostraron su unidad el pasado 5 de septiembre en un acto celebrado en el Hotel Exe de Getafe.

En aquella intervención, Isabel Díaz Ayuso cargó con dureza contra Pedro Sánchez, al que llamó «el jeta de la Mareta», por su inacción ante la invasión de Ceuta los pasados 30 y 31 de julio. «Basta ya de excusas y de mentiras. España ya no pide más propaganda ni más cuentos, exige responsabilidades políticas», enfatizó.

De este modo, Ayuso denunció el abandono de las fronteras españolas y habló de una operación «perfectamente coordinada y organizada por los servicios secretos marroquíes». A su juicio, lo ocurrido en la ciudad autónoma «está ocurriendo por toda España a menor velocidad», siendo un fenómeno que, según señaló, el Gobierno se niega a reconocer.

Por su parte, Feijóo también acusó al presidente del Gobierno de ser «hostil con los invadidos y dócil con los invasores», «desleal» con el Gobierno de la ciudad autónoma, además de «distante con el Rey (de España) y reverencial con el de Marruecos».

Feijóo en Ceuta

Precisamente, el jefe de la oposición visitará Ceuta este miércoles por quinta vez desde la invasión, en otro gesto simbólico, pues el líder del PP ha querido que la ciudad autónoma sea su primera salida de Madrid tras conocerse el adelanto electoral.

Feijóo arropará sobre el terreno al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, como ya lo hizo este martes en Madrid con motivo del acto de entrega de la Medalla de Oro del Senado. Tanto Vivas como el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, también del PP, recibieron este galardón en reconocimiento a sus trayectorias políticas y como respaldo institucional a ambas ciudades tras la crisis desatada a finales de julio.

El propio Feijóo se refirió también a Ceuta el pasado lunes en la declaración institucional que ofreció en Génova en respuesta al anuncio de Sánchez de disolución de las Cortes. «La mayor recaudación de impuestos no ha servido, ni siquiera, para atender como es debido el ataque a la integridad territorial de nuestra nación en la ciudad de Ceuta. Esta vez no es un problema de dinero, sino de su mal uso. Todo se gestiona peor que antes simplemente porque todo está al servicio de un proyecto personal», recalcó Feijóo, que lamentó igualmente la existencia de una «inmigración descontrolada».