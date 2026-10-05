Feijóo celebra que «por fin» haya elecciones el 29-N: «Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa»

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado este lunes que «por fin» haya elecciones generales el próximo 29 de noviembre, después del adelanto avanzado por el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, tras no conseguir convalidar el pasado viernes sus dos decretos de vivienda (el de contenido antidesahucios y el de alquileres indefinidos).

Así se ha pronunciado el jefe de la oposición en una declaración institucional en la sede nacional del PP, donde ha señalado que los comicios del 29-N van de que «España le gane a Sánchez y a lo que representa».

«Esto no va sencillamente de que el PP le gane al PSOE. No son unas elecciones como las anteriores en democracia. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa, de que la nación y la democracia venzan a quien más daño le ha causado», ha enfatizado Feijóo.

«Por fin España dirá lo que piensa, por fin volverá a hablar la mayoría, por fin decidirán los españoles. No unos pocos. No uno solo. Todos los españoles. Por fin votaremos y, por fin, España podrá elegir el país que quiere ser», ha incidido.

En esta línea, Feijóo ha advertido de que «no son unas elecciones más», puesto que la disyuntiva del 29 de noviembre es algo más que escoger entre dos partidos: «Se trata de elegir entre un proyecto de ambición personalista o un proyecto de país», ha subrayado en alusión a Pedro Sánchez.

«Reconstrucción nacional»

Junto a ello, el presidente del PP ha destacado que «España puede darse otra oportunidad» y «otro rumbo» con «un Gobierno para la mayoría». Y se ha postulado para dirigir esa nueva etapa de «reconstrucción nacional».

“Ojalá el próximo Gobierno sólo tuviera que resolver un gran problema, pero tendrá que afrontar muchos y muy profundos. Los retos de la siguiente legislatura solo son comparables con los que España tuvo que afrontar hace cincuenta años. Quien ha creado los problemas está incapacitado para resolverlos. Si ocho años no han sido suficientes, ¿para qué quieren cuatro años más?», ha planteado Feijóo.

«A estas alturas de mi vida, no tengo una carrera por hacer ni una meta personal que conquistar. Solo me mueve servir a mi país para dejar atrás esta negra etapa y abrir otra que nos vuelva a reunir a todos los españoles», ha remarcado.

«Soy perfectamente consciente de la dimensión del trabajo que habrá que hacer. Y no me temblará el pulso. Si los españoles me dan su confianza, yo no la traicionaré. Se sabrá todo lo que queda por conocer. Se hará todo lo que hay que hacer. Y se reparará todo lo deba repararse», ha asegurado.

«Corrupción o cambio»

Por ello, ante la cita del 29-N ha recalcado lo que está en juego: «Decadencia o cambio. Mentira o cambio. Incompetencia o cambio. División o cambio. Corrupción o cambio», ha apostillado.

Además, Feijóo ha avisado de que detrás de esta convocatoria electoral subyace el «miedo a que se conozca hasta el último detalle de lo que queda por saber en la maraña de casos de corrupción abiertos, los más graves de toda la democracia». De esta manera, se ha mostrado convencido que el último recurso del Gobierno será «intentar esparcir ese miedo entre la población».

«El temor a la alternancia es un comportamiento profundamente antidemocrático, pero tiene un antídoto infalible», ha sostenido. «Esta etapa aún no es pasado, pero está a punto de serlo si no nos confiamos. La mayoría de los españoles queremos pasar página. Hacerlo ya no depende de que el actual Gobierno haga nada, sino de que completemos nuestro trabajo: ya no está en sus manos, está en las nuestras», ha concluido en su llamamiento a los españoles.