Con sólo 23 años Julia Cejudo se ha convertido en la notaria más joven de España: «Hice el sistema de vueltas, todo el temario lo vas estudiando a través de vueltas»

Todo el mundo sabe lo complejo que es acceder a la profesión de notario y los años que se dedican hasta conseguir oficialmente el título. El caso de Julia Cejudo Mesa es una de las excepciones, ya que con tan sólo 23 años puede presumir de haberse convertido en la notaria más joven de España. La sevillana acaba de superar una de las oposiciones más exigentes del país con la segunda mejor calificación y afronta una nueva etapa profesional que encara con ilusión, pero también con calma, reconoce en una entrevista para EFE.

Su frase más llamativa ha dejado sorprendidos a los que la reciben ya que «tener la vida resuelta» no es algo que le quite el sueño. Cejudo expresa que prefiere tomarse este momento con tranquilidad mientras completa las prácticas que está realizando en una notaría de Sevilla, donde continúa perfeccionando los conocimientos que pronto tendrá que aplicar al frente de su propio despacho y de un equipo de trabajadores.

¿Cómo quedó en las oposiciones?

El logro de Julia Cejudo no ha sido algo casual, ya que en las oposiciones que se celebraron a principios de este año obtuvo una calificación de 53 puntos, situándose en el segundo puesto de toda España. En primera posición quedó Ricardo Laso Gibert, graduado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, con 53,05 puntos. Además, hablamos de un total de 126 aspirantes los que consiguieron la plaza y la nota más baja entre los aprobados fue de 20,20 puntos.

Estos resultados se hicieron públicos en septiembre en el Boletín Oficial del Estado. Una carrera llena de obstáculos en la que Cejudo dedicó casi tres años a preparar la oposición, manteniendo una rutina intensa de estudio y utilizando el conocido como «sistema de vueltas» que consiste en recorrer de principio a fin todo el temario para volver a empezar a repetir todo el proceso.

La pasión de la joven por el derecho privado

Cejudo reconoce que le gusta mucho el derecho privado y destaca la importancia del contacto con la ciudadanía como uno de los aspectos que más le atraen de la notaria. A ello se suma la posibilidad de gestionar su propio negocio y dirigir un equipo.

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Su próximo reto

Para la joven Julia Cejudo Mesa convertirse en notaria ha sido cumplir uno de sus sueños, pero el reto continúa. Con 23 años, tendrá que aprender a gestionar su propia notaría cuya responsabilidad afronta con ilusión y para la que ya se está asesorando. Su número de puesto en las oposiciones le permitirá elegir destino siguiendo el orden de las calificaciones, pero aún no sabe dónde comenzará su carrera.

Aunque lo que sí sabe Cejudo es que se quedará en Andalucía cerca de su casa y concluye que no esperaba conseguir plaza a la primera y atribuye parte de su éxito al apoyo recibido durante su preparación. Por lo tanto, ahora comienza el desafío de convertir ese logro nunca antes visto en el país en una carrera profesional al servicio de los ciudadanos.