Cuánto cobra un notario en España en 2026 y cómo afecta el arancel notarial a su sueldo

¿Cuánto cobra un notario en España en 2026? Esta es una pregunta que tiene fácil respuesta: el sueldo de los notarios va en función del arancel notarial, que es un precio fijado por ley que estos funcionarios públicos, que son a su vez trabajadores autónomos, están obligados a cobrar. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el sueldo de un notario en España en 2026.

«El notario es el funcionario público autorizado para dar fe, conforme a las leyes, de los contratos y demás actos extrajudiciales». Así define el Ministerio de Justicia la figura del notario en España, que es una profesión muy bien valorada económicamente a la par que exigente. La oposición de notario es una de las más complicadas que hay en España, ya que consiste en un proceso libre puro donde sólo cuentan los conocimientos reflejados en un examen que consta de un total de 348 temas. La oposición está compuesta de cuatro fases (dos orales y dos escritas) y el tiempo medio de preparación para afrontar estos tests es de entre cinco y ocho años. Para afrontar una oposición a notario hay que tener una titulación en Derecho y contar con la nacionalidad española.

En caso de superar el examen, en función de la nota sacada en la oposición, el nuevo notario podrá elegir una plaza en las notarías que se habiliten. Este es el paso previo a abrir una propia notaría y convertirse en un profesional autónomo. Los notarios son funcionarios públicos, pero sus ingresos no vienen del Estado, sino de la cantidad de trabajo que sean capaces de facturar en virtud de los aranceles notariales que establece el Boletín Oficial del Estado.

El sueldo de un notario en España en 2026

El sueldo de un notario suele estar en España en 2026 entre 100.000 y 150.000 euros anuales, dependiendo de la cantidad de negocio que genere este profesional autónomo. Estos ingresos dependerán del arancel notarial, que es el precio por ley que los notarios están obligados a cobrar en España. Es decir, un notario no te cobra lo que quiere, sino que está obligado a solicitar un dinero en función del trabajo efectuado.

El sueldo de un autónomo dependerá de los tipos de aranceles fijados en España en 2026, que son los siguientes:

Testamentos: 30 euros.

Capitulaciones matrimoniales: 30 euros.

Constitución de una sociedad: 150 euros.

Poderes generales: 30 euros.

Poderes para pleitos: 15 euros.

En lo que respecta a los tipos de aranceles, existe la figura de los documentos con cuantía que se calculan aplicando el porcentaje sobre el valor del bien, como puede ser en los trabajos con herencia, la compra o venta de una vivienda o la constitución de una gran sociedad. Hasta 6.000 euros, el notario se llevará 90 euros y a partir de ahí tendrá un porcentaje de estos aranceles variables.

Así que el salario medio de un notario estará entre 100.000 euros y 150.000 euros, siendo entre 3.000 y 5.000 euros al mes para los notarios que estén trabajando en plazas más pequeñas, hasta los 300.000 anuales para los notarios que tengan grandes despachos en ciudades importantes. Ahora, a estos sueldos rimbombantes habrá que descontar muchos euros, conforme les suele ocurrir a los trabajadores autónomos.

Es decir, un notario que cobre 100.000 euros anuales por los trabajos efectuados tendrá que descontar gastos como el alquiler o compra del local y los sueldos de los trabajadores que formen parte de la notaría. También hay que restar lo que se abone por los seguros, como puede ser el de responsabilidad civil. Dentro de este cúmulo de gastos también están los impuestos correspondientes, de los que no se salva ningún español.