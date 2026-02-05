La Policía ha desarticulado una trama de estafadores que pretendía dejar en la calle a una anciana de 80 años con alzhéimer robándole todas sus propiedades. Hay cinco detenidos por estafar a la anciana. La banda la componían dos abogados, un notario, la cuidadora de la víctima y el testaferro que compraba las viviendas de la anciana. La Policía cree que ya se habían apropiado de un botín de 785.000 euros.

En total, los detenidos habían despojado a la mujer de varias de sus propiedades, como una vivienda, un bajo comercial y una nave industrial, los dos primeros en el barrio de la Ruzafa, uno de los más valorados de Valencia.

Los detenidos por estafar a la anciana actuaban, según la Policía, desde 2022 haciéndole vender a la anciana sus propiedades a un tercero por un valor muy inferior al real. El comprador, también parte de la trama, las revendía después al precio de mercado sacando una suculenta tajada que se repartían entre los cinco.

La cuidadora incluida en el testamento

Los abogados de la anciana, lo eran también del comprador de las viviendas de la víctima, el notario es sospechoso de participar en la estafa y la cuidadora está acusada de presionar a la víctima para que vendiera sus propiedades y hasta la incluyera en su testamento.

Los agentes de la Policía Judicial de la Comisaría de Distrito de Ruzafa arrancaron la investigación el mes de junio de 2025, tras recibir una denuncia de los sobrinos de la anciana en la que relataban la venta de bienes y el aislamiento al que estaba sometida la víctima, sin posibilidad de contactar con ellos.

Los denunciantes pudieron constatar que la mujer había procedido a la venta de sus inmuebles, con el asesoramiento e intervención de dos letrados, que resultaban ser también abogados de la parte compradora. Por este motivo, las ventas se realizaron por un valor muy inferior al que realmente tenían los bienes inmuebles en cuestión, tanto que el beneficio ilícito se eleva hasta los 785.000 euros.

Querían dejar en la calle a la anciana

Todas las transacciones se llevaron a cabo ante el mismo notario de Valencia y el último objetivo era echar a la anciana de su piso, que ya le habían arrebatado y donde vivía con derecho al usufructo de la vivienda.

La Policía ha llegado a demostrar que el notario y el comprador se dedicaron conjuntamente a interrogar a los vecinos para intentar demostrar falsamente que la anciana ya no vivía allí para expulsarla de su hogar.

Los arrestados, uno de ellos con antecedentes policiales, han quedado en libertad provisional tras entregar el pasaporte y con la prohibición de salir del país, salvo en el caso del notario, al que no se le ha impuesto ninguna disposición preventiva.

Los cinco detenidos han negado todos los hechos y rechazan la acusación por los delitos de estafa agravada y falsedad documental.