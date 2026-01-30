La banda de atracadores santeros de Sevilla tenía una finca en Utrera en la que invocaban a los espíritus orishas antes de cada golpe para que les dieran suerte. En esta ocasión, los espíritus les fallaron y la Guardia Civil ha desmantelado la banda y detenido a los cinco atracadores por el asalto a un joyero en Cádiz al que le robaron 300.000 euros en joyas.

Los atracadores santeros localizaron al joyero en Córdoba y se colaron en su garaje para colocar una baliza GPS en los bajos del vehículo de la víctima, para monitorizar todos sus desplazamientos y elegir el momento del robo.

El atraco tuvo lugar la tarde del 9 de julio, cuando el joyero fue emboscado por los atracadores santeros tras llegar a Arcos de la Frontera. Tras ejecutar el asalto, los delincuentes huyeron en un coche que previamente habían robado y al que habían falsificado las placas de matrícula.

Un altar, sacerdotisas y un caimán

Los investigadores de la Guardia Civil pronto descubrieron que los atracadores santeros pertenecían a la banda de Abraham, el Tripocho, y que este los había liderado en los asaltos creyendo que los espíritus le acompañaban.

Los atracadores vivían el barrio de las Tres Mil viviendas de Sevilla pero durante el registro de una finca en Utrera, los agentes encontraron un santuario dedicado a la santería. Calaveras con velas, armas de fuego en un cubo con sangre, ofrenda de todo tipo y hasta un caimán en un terrario.

Fuentes judiciales confirman que el Tripocho y sus cómplices tenían a su disposición «un auténtico harén de mujeres lationamericanas que en ocasiones oficiaban como sacerdotisas de los rituales de santería de la banda».

Abraham, «el Tripocho»

Finalmente, en el marco de la operación, denominada Qurtuba, se realizaron seis registros en Sevilla capital y en Utrera, donde se intervinieron dos armas cortas modificadas, cuatro vehículos, 11.000 euros en efectivo, 12 relojes de primeras marcas, joyas de oro y diversos efectos relacionados con el robo.

Es la enésima detención de el Tripocho, un delincuente con un largo listado de antecedentes violentos y graves, como asaltos, atracos, tráfico de drogas e incluso ‘vuelcos’ o robos de droga a narcotraficantes.