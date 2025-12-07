Un santero mexicano, «servidor de los Santos y de Satán», se dedica a estafar y chantajear con vídeos sexuales a mujeres de varias partes de España. Si las víctimas no ceden al chantaje, el santero estafador las amenaza a ellas y a sus familias, llegando a ponerse en contacto con ellas para exigirles el pago de la estafa. Así consta en la denuncia que la Asociación Española de Víctimas de Santería ha interpuesto ante la Guardia Civil, en Madrid.

El modus operandi del santero es exigir a las víctimas que realicen los rituales a través de una videollamada para grabarlas desnudas y posteriormente chantajearlas. Antes, con el argumento de que es necesario para que la ceremonia sea efectiva, exige a las mujeres que escriban en un papel los nombres y contactos de sus «familiares más queridos».

Una vez que el santero ya tiene en su poder la información suficiente para presionar a las mujeres, les exige que se desnuden y se embadurnen con sal y azúcar ante la cámara y posteriormente se bañen o limpien lentamente mientras desde el otro lado el estafador supervisa la operación.

«Invocar a los Santos y a Satanás»

En un segundo contacto, el santero les exige cantidades de dinero que parten de los 300 euros, en este caso 349 €, para comprar unos objetos «bendecidos por los santos» en una tienda esotérica del extranjero.

Las víctimas se negaron a desembolsar tal cantidad de dinero, y en ese momento empiezan las amenazas. «Yo ya he invocado a los Santos, a la Santa Muerte y a Satanás en tu nombre, es tu responsabilidad».

Vídeos de víctimas desnudas

En el caso de que las víctimas se nieguen a ceder ante la estafa, el santero recurre al chantaje sexual amenazando con subir a las redes sociales las imágenes de las víctimas desnudas durante el ritual.

Las amenazas del santero, que también repitió con la directora de la Asociación de Víctimas de Santería cuando ésta se hizo pasar una de ellas, fueron poco a poco tomando forma: «Me amenazaba con barbaridades como enterrarme y que vea cómo se me cae el pelo y las uñas y me saldrán gusanos de mis partes íntimas».

El último paso del santero estafador es contactar con los familiares de la víctima, gracias a los datos que las mujeres le han facilitado, y comenzar a amenazarles con tomar represalias si no pagan la deuda espiritual y económica que la mujer «ha contraído con los Santos y Satanás»: «Me decía, envíame 350 euros o tu familia lo pagará».

Los hechos descritos han sucedido en Madrid y en una ciudad del norte de España y así lo refleja la denuncia interpuesta ante la Guardia Civil a las 8:47 horas del día 17 de noviembre de 2025. La denuncia aporta las capturas de pantallas y los datos del santero, incluida una imagen del mismo durante uno de los rituales.

Delitos de amenazas y coacciones

Se trata de un nuevo caso de amenazas, coacciones y posibles delitos contra la intimidad, perpetrados presuntamente por un santero, «denuncias como estas recibimos todos los meses pero la mayoría de los afectados no quieren denunciar por temor o vergüenza», puntualizan desde la Asociación de Víctimas de Santería.

Por esta razón, desde la asociación aconsejan no realizar pagos, ni envíos de fotos o grabaciones a santeros: «Hay que guardar mensajes, audios, capturas de pantalla o pruebas que puedan ayudar a las autoridades y, por supuesto, denunciar inmediatamente cualquier amenaza o intento de extorsión».

Es conveniente, insisten desde la asociación, solicitar ayuda psicológica o asesoramiento legal si la persona se encuentra en situación de vulnerabilidad, «es necesario que las autoridades continúen investigando estos hechos y refuercen las medidas de protección frente a este tipo de redes delictivas que se amparan en creencias espirituales para manipular y perjudicar a las víctimas», apuntan.