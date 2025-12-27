Faltan horas y no estamos preparados: la alerta de la AEMET que afecta a estas zonas

El aviso de la AEMET afecta a varias zonas del país y faltan horas para que la situación se complique. Conviene prepararse y seguir de cerca la evolución, porque los expertos advierten de un escenario poco favorable para los próximos días.

Estamos ante un nuevo temporal que, según las previsiones, no ha hecho más que empezar. La inestabilidad seguirá marcada por fenómenos que pueden intensificarse con rapidez y alterar los planes en plena recta de vacaciones.

Por eso, lo más prudente es mantenerse informado y no bajar la guardia. En las próximas jornadas el tiempo puede volver a convertirse en un factor clave, con cambios que llegarán a toda velocidad y obligarán a extremar la precaución.

No estamos preparados para lo que llega

Es importante comprobar que estamos preparados para lo que puede llegar en breve. Todo apunta a un cambio de tendencia que volverá a marcar la próxima evolución del tiempo, con un escenario que puede modificarse en pocas horas.

Ese cambio podría traer más de una sorpresa en plena semana invernal y obligar a ajustar planes según avance la situación. En este contexto, la previsión cobra especial importancia, porque cualquier variación puede tener efectos directos en el día a día.

El invierno está entrando con fuerza y, en las próximas horas, se irá viendo con más claridad qué podemos esperar. Por eso conviene mantenerse atento a las actualizaciones y seguir la información oficial para entender cómo evolucionará el episodio.

El aviso de la AEMET afecta a estas zonas

Estas zonas del país pueden verse afectadas por un aviso de la AEMET que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. De una forma que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos tener en estas zonas.

Tal y como nos explican estos expertos: «Día marcado por la inestabilidad en buena parte de la Península y Baleares, con cielos nubosos o cubiertos en las islas, cuadrante nordeste peninsular y al principio en Galicia, y cielos poco nubosos o con intervalos en el resto, si bien al principio con abundante nubosidad baja en la mitad sur de la Península. Se darán precipitaciones en el tercio nordeste, Baleares, Estrecho y tendiendo a remitir en Galicia, siendo también posible en Melilla y a primeras horas en el centro peninsular. Los mayores acumulados, yendo con tormentas ocasionales, se darán en Baleares, al principio en el entorno del cabo de la Nao, y en el este de Cataluña, siendo persistentes y localmente fuertes. Cota de nieve: 900/1200 metros en el cuadrante nordeste pudiendo descender puntualmente hasta los 500m., y con acumulados significativos en el Pirineo oriental también posibles en la Ibérica y zonas aledañas. Locamente también podría nevar en puntos de Galicia y Castilla y León por encima de 400/500 m. En Canarias, intervalos nubosos con probables lluvias débiles y dispersas en las islas orientales y en el norte de las montañosas. Bancos de niebla matinales en entornos de montaña y en zonas de la meseta Sur. Temperaturas máximas en ascenso en la mitad nordeste peninsular, con descensos en zonas de la meseta Sur. Mínimas en aumento en el tercio nordeste peninsular, con predominio de los descensos en la mitad oeste, Murcia y Canarias. Pocos cambios térmicos en el resto. Heladas débiles en amplias zonas del interior peninsular, moderadas incluso localmente fuertes en montañas de la mitad norte».

Las alertas estarán activadas: «Precipitaciones persistentes y localmente fuertes en el este de Cataluña y al principio en el entorno de la Nao, siendo también posible en Baleares. Acumulados significativos de nieve en el Pirineo oriental que también podrían afectar localmente a la Ibérica y a zonas más bajas aledañas. Heladas fuertes en entornos de montaña de la mitad norte peninsular. Soplará viento moderado de componente este en el Cantábrico, este de Baleares y con intervalos de fuerte, en litorales de Cataluña. Viento moderado de componente sur en litorales de Galicia, de poniente en el Estrecho y Alborán, y con posibles intervalos fuertes de componente norte en el resto del Mediterráneo. Viento flojo predominado componentes norte y oeste en el resto».