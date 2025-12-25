Temperaturas nunca vistas y nevadas inesperadas: el frío siberiano llega a España y ya es una realidad

El frío siberiano llega a España y ya es una realidad, llegan temperaturas nunca vistas y nevadas inesperadas que nos afectarán de lleno. Será mejor que nos preparemos para preparar en estos días en los que realmente el tiempo. Tendremos que empezar a pensar en un importante cambio de tendencia que, sin duda alguna, tocará empezar a ver de una manera diferente. Con algunos detalles que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca, estos fenómenos pueden cambiarlo todo.

Este invierno que ha llegado con fuerza puede darnos algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos marcará en estos días. Estaremos muy pendientes de un cambio de tendencia que puede ser del todo inesperado, en estos días en los que la inestabilidad acabará siendo protagonista. Este giro radical en el tiempo puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Un giro radical que, sin duda alguna, tendremos que empezar a visualizar de una forma diferente. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que tocará estar preparados para lo peor.

Nevadas inesperadas y temperaturas nunca vistas

La llegada de un marcado descenso de las temperaturas sitúa a esta Navidad en un punto totalmente diferente. Es importante empezar a tener algunos detalles que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos días en los que todo puede acabar siendo posible. Es hora de saber qué puede pasar en estos días de vacaciones.

Es importante saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que realmente puede convertirse en un plus de buenas sensaciones. Estaremos muy pendientes de este giro radical que pueden acabar siendo el que marcará estos desplazamientos, que pueden acabar siendo lo que nos marcará en estos días.

Los expertos de la AEMET nos advierten de lo que puede pasar en estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos afectará en estos días que tendremos que poner por delante determinados cambios que serán esenciales. Este fenómeno puede acabar generando más de una sorpresa.

En algunas partes del país vamos a ver algunos detalles que pueden acabar generando más de una previsión del tiempo en el que todo puede acabar siendo posible.

España se prepara para un frío siberiano que ya es una realidad, un cambio de tendencia que puede ser esencial. Es importante conocer en esta previsión del tiempo que puede cambiar por completo, en estos días en los que la inestabilidad irá cobrando protagonismo.

Tal y como explican los expertos de El Tiempo: «Según el modelo europeo, entre las altas presiones y las borrascas que se generarán en el Mediterráneo canalizarán una masa de aire polar continental, muy fría y seca, que se irá desplazando de este a oeste por Europa. Su origen se encontrará en las llanuras rusas, no lejos de Siberia, y aunque en absoluto será de récord, dejará temperaturas por debajo de la media de la época en numerosas regiones europeas. Entre hoy y el jueves esta masa de aire muy fría se irá extendiendo por Europa, al principio con unas temperaturas de -10 a -12 ºC a unos 1500 metros por los Cárpatos y los Alpes, de acuerdo con las últimas actualizaciones de los modelos. Alcanzará el norte de la España peninsular a lo largo del jueves, coincidiendo con la Navidad, aunque más debilitada, pero aún con la isoterma de -6 ºC a 1500 m sobre la vertiente cantábrica y el norte de Castilla y León. Como ya explicamos en Meteored, la Península estará rodeada esta semana de pequeños centros de bajas presiones, reflejo del aire frío en altura, pero todo apunta a que las precipitaciones más cuantiosas se concentrarán en la vertiente mediterránea, Baleares, Andalucía, suroeste de Extremadura y Canarias, siendo localmente intensas y en forma de nieve en las principales sierras».

Siguiendo con la misma explicación: «Sin embargo, en el día de Navidad el paso del aire polar continental y de una bolsa de aire muy frío en capas medias por el Cantábrico ayudará a que se desarrollen algunos chubascos, desplomándose la cota de nieve, si se cumple el actual escenario. Prácticamente podría nevar a cualquier cota en el Pirineo, norte de Palencia y comarcas septentrionales de Burgos. El modelo europeo no descarta que en puntos de Asturias, Cantabria o el País Vasco pueda nevar sobre los 200-400 metros, y no sería raro que se produjeran desplomes asociados a precipitaciones, por lo que no es descabellado pensar que se puedan ver copos en algún punto del litoral o cerca del mar Cantábrico en la jornada de Navidad. En el entorno del Ibérico sur también puede aparecer el blanco elemento en amplias zonas, con una cota de 700 metros. En el resto, lo más destacable será la inestabilidad en el Mediterráneo, especialmente en Cataluña, Baleares y sectores localizados del golfo de Valencia. En Canarias se esperan algunos chubascos de cierta entidad».