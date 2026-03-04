No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 3 de marzo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 366 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Luisa no ha dudado un solo segundo en confesar a Bárbara cuáles son sus más profundas sospechas. Eso sí, ¿estará la Salcedo más que dispuesta a creerlas o, por el contrario, pensará que la criada se está aferrando a una ilusión verdaderamente imposible?

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia han podido ser testigos de cómo, en la cocina de la Casa Grande, Eva desaparece prácticamente durante todo el día. Es por eso que Amadeo ha tomado la firme decisión de asumir sus tareas pero, ¿dónde se encuentra realmente su hermana? ¿Volverá en algún momento antes de que sea demasiado tarde?

¿Qué sucede en el capítulo 367 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, miércoles 4 de marzo?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta sorprendente ficción que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ver cómo Enriqueta parece que deja muy claro a su hijo que no se irán por mucho que José Luis lo esté deseando.

De un momento a otro, parece que estas desavenencias llegan a oídos de Dámaso, quien no tarda en aprovecharlas a su favor. Luisa parece que se escabulle en secreto hasta el lugar donde cree que, por fin, encontrará todas y cada una de las respuestas que necesita. Ahora bien, ¿estará preparada para todo lo que va a descubrir? No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.