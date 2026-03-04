Avance del capítulo de ‘Sueños de libertad’ de hoy: Beatriz podría estar relacionada con un crimen
Se queda completamente sin palabras con la noticia
No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 3 de marzo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 510 de Sueños de libertad en Antena 3. Así pues, fueron testigos de cómo Damián se ha visto sorprendido al hacer una confesión de lo más peliaguda, a la par que impactante. Todo ello mientras, dadas las circunstancias, a Damián no le queda otra opción que tomar una drástica decisión que tiene estrecha relación con su futuro con Digna.
Lejos de que todo quede ahí, no es el único que está obligado a dar un paso al frente, puesto que a Tasio no le queda otra opción que tomar una drástica decisión respecto a Paula. Todo ello mientras Nieves le hace una inesperada petición a Luz. En cuanto a Beatriz, parece que se ha reencontrado con su amante de México, lo que le ha dejado completamente sorprendida y sin palabras, como no podía ser de otra forma. Todo ello mientras Salva no sabe cómo pararle los pies a Esteban. Pero no todo queda ahí puesto que, por otro lado, Salva acaba enfadándose muchísimo con Mabel, incluso Claudia se ha armado de valor para defenderle ante esta situación.
¿Qué sucede en el capítulo 511 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, miércoles 4 de marzo?
De esta manera tan concreta, los más fieles espectadores de esta sorprendente serie diaria van a poder ser testigos de cómo Beatriz se queda completamente sin palabras al recibir una noticia de lo más impactante. Se trata de algo que la relaciona, de forma contundente y directa, con un crimen.
Por si fuera poco, don Agustín parece que ha querido atribuirse un logro que no es suyo, mientras que Mabel acaba teniendo un tenso enfrentamiento con Esteban. Todo ello mientras Gabriel ha querido aprovechar la ocasión que se le ha presentado para hacer una inesperada propuesta a Marisol.
En cuanto a Tasio, no ha dudado un solo segundo en hacer un encargo de lo más especial a Manuela, sin tan siquiera pensar en las posibles consecuencias. Miguel ha tomado una drástica decisión respecto a su puesto en el dispensario, mientras que Begoña se ve obligada a dejar ir a Andrés. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.
Temas:
- Antena 3