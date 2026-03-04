Una de las grandes sorpresas de este año en la ciudad de Astorga ha sido la exhibición de dos de los planos originales del proyecto primitivo del Palacio Episcopal que ideó Antonio Gaudí en 1887. Se trata de los documentos a escala 1:100 de la fachada sudeste y a escala 1:500 del emplazamiento, que forman parte de los nueve ferroprusiatos que se han conservado del diseño inicial.

Recibidos con gran satisfacción por el obispado local, los planos muestran un Palacio Episcopal mucho más complejo y simbólico que la obra finalmente construida. En ellos se aprecia un imponente edificio neogótico coronado por una cubierta rematada con tres ángeles, que simbolizarían la obispalía, y un jardín diseñado con una sensibilidad orgánica que remite a otros proyectos de Gaudí, como la Casa Vicens o la Finca Güell.

Un proyecto original que evolucionó

El primer diseño de Gaudí, concebido en pleno apogeo de su madurez creativa, incorporaba no solo la novedosa cubierta y los ángeles, sino también otros edificios auxiliares —una cuadra y una cochera— situados junto al ábside de la catedral, como revela claramente el plano de emplazamiento. Sin embargo, la complejidad de estas soluciones, unida a dificultades administrativas y económicas, llevó a que el propio Gaudí renunciara a completar la obra según su proyecto original. Como consecuencia, el arquitecto Ricardo García Guereta firmó un diseño de cubierta más sencillo y carente de algunos de los elementos simbólicos que el catalán había planteado.

Los planos recuperados destacan, además, por su excepcional calidad de dibujo y detalle, una elaboración meticulosa que no siempre era habitual en Gaudí, quien solía apoyarse más en maquetas y modelos tridimensionales para desarrollar sus ideas arquitectónicas.

El valor de la naturaleza en la visión de Gaudí

Una de las características más llamativas del proyecto es el papel protagonista otorgado al jardín que envolvería el edificio. Este elemento, que ya aparecía en otros proyectos tempranos de Gaudí, subraya su interés por integrar la naturaleza en la arquitectura, no sólo como adorno, sino como parte intrínseca del proceso de diseño. El plano original revela un jardín concebido con la misma sensibilidad que trató de imprimir en otros espacios como la Finca Güell o la Casa Vicens, donde lo orgánico y lo estructural se fusionan con sorprendente naturalidad.

Exhibición conmemorativa del centenario

La exhibición de los planos —bautizada como Pieza del Mes— se ha colocado en un lugar destacado de la segunda planta del Palacio de Gaudí en la provincia de León y, a finales de marzo, se trasladará a la planta noble, donde permanecerá abierta al público hasta finales de año. Esta iniciativa forma parte de una programación más amplia que conmemora el centenario del fallecimiento de Gaudí en 2026, y que incluye recorridos, exposiciones y actividades culturales para redescubrir la huella del arquitecto en Astorga y en su única obra en Castilla y León que visitó personalmente.

El impacto de esta exhibición no es sólo local, sino que se enmarca dentro de un contexto más amplio de promoción del legado gaudiniano. En este año especial, las autoridades culturales llevan adelante numerosas iniciativas que buscan posicionar la obra de Gaudí de León como un atractivo turístico internacional para León y Astorga, reforzado por eventos, conciertos y presentaciones vinculadas al centenario.

Un legado por redescubrir

Estos planos originales de Gaudí no solamente amplían nuestro conocimiento sobre cómo imaginó uno de los grandes edificios del modernismo fuera de Cataluña, sino que también permiten entender mejor el proceso creativo de un arquitecto que, en ocasiones, vio sus ideas truncadas por las circunstancias. Su atención a la naturaleza, al simbolismo y a la forma —exactamente lo que se aprecia en estos documentos— sigue siendo una fuente de fascinación para historiadores, arquitectos y visitantes.

La recuperación y exhibición de los planos del Palacio Episcopal de Astorga, en la provincia de León, vuelve a situar en primer plano la obra de Gaudí en un momento crucial de su conmemoración, ofreciendo a residentes y turistas la oportunidad de contemplar de cerca un proyecto que, aunque incompleto, representa la audacia y la visión de uno de los grandes genios de la arquitectura mundial.