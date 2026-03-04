Más de 40 artistas dialogan en ‘Espacio y Tiempo’, la exposición de la Colección ABANCA en Casa de América

El diálogo entre las diferentes disciplinas artísticas es esencial para comprender la evolución del arte a lo largo de los siglos. A menudo los artistas beben de otros, un hecho que entrelaza estilos, nombres y creaciones, dando lugar a nuevas lecturas e interesantes exposiciones. Es así, de este modo, como ha nacido Espacio y Tiempo. La escultura en la Colección ABANCA, la nueva muestra de ABANCA y el Consorcio Casa de América que se ha inaugurado este martes en la Galería Casa América – ABANCA.

Un proyecto que, entre otros aspectos, propone un recorrido cronológico donde se plasma la evolución de la escultura desde finales del s. XIX hasta el presente, a la vez que explora la relación entre esta disciplina y otras artes plásticas, invitando al espectador a reflexionar sobre cómo se complementan y se desafían mutuamente.

Más de 40 artistas

Un total de 50 obras de 41 artistas diferentes muestran una amplia variedad de materiales y técnicas, desde las más clásicas hasta otras más rompedoras. En la exposición hay obras de artistas de altísimo reconocimiento, como es el caso de Chillida, Jorge Oteiza, Pablo Picasso, Fernand Léger, Francisco Leiro, Juan Muñoz, Julião Sarmento o Susana Solano.

Una reunión sin parangón que ofrece una oportunidad única de ver reunidas obras únicas de los primeros espadas del arte y apreciar la diversidad de la escultura contemporánea a través de los fondos artísticos de la compañía, un extraordinario patrimonio cultural que convierte a la Colección de Arte ABANCA en la iniciativa artística corporativa más importante de Galicia, y una de las más importantes de España.

Casa de América y ABANCA: una relación a largo plazo

Tanto el CEO de ABANCA, Francisco Botas, que ha sido el encargado de inaugurar la muestra, como el director general de Casa de América, León de la Torre, han destacado que la alianza entre la entidad bancaria y la institución cultural es sólida y que se trata de un compromiso a largo plazo que dará sus frutos más allá de esta exposición.

El Palacio de Linares, una de las arquitecturas más bellas de Madrid, ha congregado a más de 120 representantes del mundo cultural y empresarial. Una reunión que ha terminado con una visita guiada de manera particular por una de las personas que mejor conoce los secretos de la muestra, el comisario y responsable de la gestión de la Colección ABANCA, Diego Cascón.

La visita comienza con un primer bloque dedicado a la escultura en Galicia hacia finales del s. XIX y principios del XX, con ejemplos de modernismo, gusto regional y renovación, representados por obras de Rafael de la Torre Mirón e Isidoro Brocos.

La escultura, la gran protagonista

Sin duda, la protagonista de esta muestra es la escultura española de mediados del s. XX. Por ello, el comisario ha seleccionado piezas firmadas por artistas que desarrollaron sus trabajos desde la posguerra hasta los años 70 del pasado siglo, como Baltasar Lobo, Jorge Oteiza o Eduardo Chillida. Sus obras permiten al espectador observar y comprender cómo ha sido la evolución creativa de la escultura en Españay observar la riqueza de nuestro país en un periodo tan reciente.

Además, los visitantes van a tener la opción de poder ver en persona cómo hay creaciones que desafían los límites convencionales de la escultura, como es el caso de las piezas expresivas de Francisco Leiro; la experimentación conceptual de Susana Solano o la construcción de narrativas abiertas en la obra de Juan Muñoz y Julião Sarmento. Unas obras que evidencian la capacidad de la escultura para generar experiencias sensoriales y emocionales, convirtiéndola en un arte en constante transformación.

Una de las grandes novedades de esta exposición es que el peso principal de la narración está en manos de la escultura, mientras que la pintura actúa de una manera complementaria. Es decir, como un apoyo a lo largo de todo el recorrido. Una senda en la que, por ejemplo, podemos conocer cuáles son los vínculos que hay entre las esculturas de Julio González y la pintura de Pablo Picasso, dos artistas que fueron amigos, se inspiraban de manera mutua y, además, revolucionaron el lenguaje de la escultura a través de la desmaterialización. O las esculturas de Baltasar Lobo dialogan con la obra plástica de Manuel Colmeiro, unidas ambos estilos por las figuras voluminosas y dominadas por la línea curva.

Se trata, en definitiva, de una exposición que nos muestra cómo la escultura tiene una amplia capacidad de entablar conversación con otras artes, principalmente la pintura, tanto desde un punto de vista espacial como formal.

El poder de la digitalización

Espacio y Tiempo. La escultura en la Colección ABANCA cuenta, además, con una potente herramienta: la digitalización de toda la exposición. Un aspecto que permite que cualquier persona en el mundo pueda ver las obras de la muestra de manera virtual y con alta calidad, para lo que se ha hecho un modelado en 3D de todas las esculturas.

Gracias a este trabajo técnicamente avanzado, que combina fotogrametría e inteligencia artificial para capturar y reconstruir estatuas con la máxima fidelidad, podemos acceder a un visor interactivo y muy intuitivo que permite explorar estos modelos en 3D, sin necesidad de un software especializado.

De este modo, es posible visualizar las obras desde todas sus perspectivas, apreciando todos los detalles, a través de cualquier dispositivo móvil o navegador web. Para ello, solo es necesario leer el código QR incorporado a las cartelas de las obras en la propia sala de exposiciones o entrar en la web de la Colección ABANCA y seleccionar el botón «Ver en 3D».

Espacio y Tiempo. La escultura en la Colección ABANCA está ya abierta al público hasta el 23 de mayo de lunes a sábado, festivos incluidos, en horario de 11.00 a 19.00 horas. La entrada será gratuita.