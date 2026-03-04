El Gobierno de Pedro Sánchez gastará 50.000 euros en hacer un informe sobre los sintecho LGTBI para justificar la puesta en marcha de ayudas para luchar contra el problema de las personas que no tienen hogar pero que están exclusivamente destinadas al colectivo LGTBI.

La Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, dependiente del Ministerio de Igualdad de la política socialista Ana Redondo, ha licitado un contrato para realizar ese informe. Concretamente, se trata de un estudio «sobre las personas LGTBI en situación de sinhogarismo en España, sus causas, alcance y consecuencias, así como sobre las experiencias de discriminación y victimización que sufren las personas de este colectivo». La cartera de la dirigente del PSOE prevé un gasto de 57.851,24 euros para este servicio.

Igualdad justifica este desembolso en que «el 10% del conjunto de la población LGTBI en España ha sufrido algún tipo de dificultad relacionada con el alojamiento en algún momento de su vida». Y señala, especialmente, a las personas trans: «Entre los hombres trans y las mujeres trans, el 21% y el 22% respectivamente han tenido dificultades de alojamiento y el 2%, tanto de hombres como de mujeres trans, ha dormido en la calle en alguna ocasión».

A su vez, incide en que «entre el 20% y el 40% de las personas sin hogar son LGTBI». Desde Igualdad detallan que si hay 40.000 personas que «podrían vivir en situación de sinhogarismo», entonces «entre 8.000 y 16.000 personas LGTBI» se encontrarían en esa situación.

Ese informe, según el Gobierno, tendrá un «apartado final de conclusiones» en el que se propondrá una serie de «recomendaciones o líneas de actuación» para «prevenir y combatir de manera efectiva la LGTBIfobia y cualquier forma de discriminación hacia las personas LGTBI sin hogar».

Entre otros, «analizar las necesidades y demandas de las personas LGTBI+ en situación de sinhogarismo, las propuestas para cambiar estereotipos y prejuicios y luchar contra el sinhogarismo». Además, se propone «identificar las necesidades formativas y organizativas de las y los profesionales que trabajan con personas LGTBI+ en situación de sinhogarismo, tanto desde recursos públicos como privados».

Más Madrid sobre sintecho LGTBI

Esta medida, enmarcada dentro de las competencias que otorga la Ley Trans a las Administraciones Públicas, va en la línea de otra medida que exigió Más Madrid, la formación de la ministra de Sanidad, Mónica García, a la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso. El partido de extrema izquierda pidió priorizar a las personas que formen parte del colectivo LGTBI a la hora de dar ayudas públicas para los madrileños que estén sin hogar.

El partido de la titular de Sanidad instó al Gobierno autonómico en una proposición no de ley redactada junto al PSOE, la «ampliación de las plazas de emergencia para las personas LGTBIQA+ sin hogar». Es decir, pretenden aumentar los espacios para la atención de personas sintecho, pero sólo podrían optar a esas plazas los madrileños que pertenezcan al colectivo.

Además, Más Madrid solicitaba la «estabilización y aumento de fondos para entidades sociales que atienden a personas sin hogar LGTBIQA+». En otras palabras, que se destinase ese mayor desembolso público únicamente a los ciudadanos del colectivo que se encuentren en esa situación habitacional, de modo que le daría prioridad en este aspecto sobre el resto de sintecho.

A su vez, también se expresaba la petición de crear «un plan de formación específico para el personal» público que trabaje con personas vulnerables con el objetivo de «detectar de forma potencial casos de sinhogarismo de personas LGTBIQA+». Para ello, también preveía el desarrollo de «una estrategia autonómica específica para la atención de personas LGTBIQA+ en situación de sinhogarismo». En ese sentido, pedían contar con la «participación activa de entidades especializadas».