Previsión AEMET: intervalos nubosos y chubascos en Castilla y León, viento moderado en el sur

Hoy, 4 de marzo de 2026, en el conjunto del territorio de Castilla y León, se prevén intervalos nubosos en el este y sur, con posibilidad de chubascos ocasionales, especialmente en zonas de montaña durante la tarde y noche, donde podrían ir acompañados de tormenta. En el resto de la región, el cielo se mantendrá poco nuboso, aunque con nubosidad de evolución diurna y baja probabilidad de chubascos dispersos. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o descenderán, mientras que las máximas podrían experimentar un ligero ascenso. El viento soplará de componente este, flojo a moderado, con intervalos fuertes en el sur.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 4 de marzo

Cielo nublado con sol a la tarde en León

El cielo se despereza lento en León, donde la jornada de hoy se presenta con un manto de nubes que se irán desvaneciendo a medida que avance el día. A primera hora, la temperatura mínima ronda los 4 grados, pero la sensación térmica puede descender hasta los 3, lo que invita a abrigarse un poco más. Con una brisa suave del este, que sopla a 15 km/h, el ambiente se siente fresco, aunque la humedad, que alcanzará su punto máximo en un 90%, puede hacer que el aire se sienta algo pesado.

Ya por la tarde, el sol se asomará como un tímido invitado, elevando la temperatura hasta los 15 grados. Sin embargo, hay margen para chubascos en la tarde-noche, así que es recomendable tener un paraguas a mano. La puesta del sol, que ocurrirá a las 19:15, nos regalará un espectáculo de luces antes de que la noche se adueñe del cielo. Con un viento que podría intensificarse en ráfagas, es un día para disfrutar de la naturaleza, pero con precaución.

Zamora: ambiente inestable con posibilidad de lluvia

Las calles de Zamora despiertan con un aire fresco y una ligera brisa que anticipa un día de cambios. El cielo, cubierto de nubes grises, promete un ambiente inestable que podría alterar la rutina habitual de sus habitantes. A medida que avanza la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 5 grados, mientras el viento del noreste sopla a 15 km/h, creando una sensación térmica que podría descender hasta los 2 grados.

Por la tarde, la situación se tornará más complicada con una probabilidad de lluvia del 5%, aunque la intensidad no será alarmante. Sin embargo, el viento podría intensificarse, alcanzando ráfagas de hasta 45 km/h, lo que sumado a una humedad relativa que podría llegar al 95%, hará que la sensación térmica se eleve a 19 grados. Es un día para no olvidar el paraguas y abrigarse bien antes de salir.

En la ciudad de Salamanca, ambiente variable con posibilidad de lluvia

El día amanece en Salamanca con un ambiente fresco, donde la temperatura mínima ronda los 5 grados y la sensación térmica se siente aún más baja, alcanzando solo 3 grados. A medida que avanza la mañana, el cielo se presenta parcialmente nublado y aunque no se espera lluvia en las primeras horas, la humedad relativa se mantiene alta, lo que puede hacer que el ambiente se sienta algo pesado.

Por la tarde, la temperatura máxima alcanzará los 19 grados, pero con una probabilidad de lluvia del 35%, es posible que algunas gotas nos sorprendan. El viento soplará del noreste a una velocidad media de 15 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 30 km/h, así que es recomendable estar atentos. Con 11 horas de luz, la jornada promete ser variable, ideal para disfrutar de un paseo al atardecer.

Valladolid: cielos nubosos y ambiente tranquilo

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con cielos algo nubosos y temperaturas que oscilarán entre los 6 y 16 grados. Aunque hay una ligera posibilidad de lluvia por la tarde-noche, el viento será moderado, con rachas que no superarán los 35 km/h, lo que no afectará la tranquilidad del día.

Es un momento ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas, ya que el ambiente será propicio para salir y disfrutar de la ciudad sin preocupaciones.

Cielos nublados y posibles chubascos en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con cielos nublados y una temperatura fresca que ronda los 4 grados. A medida que avanza el día, el ambiente se tornará más cálido, alcanzando una máxima de 15 grados por la tarde, aunque la probabilidad de lluvia aumenta hacia la noche. Es recomendable llevar un paraguas y vestir en capas, ya que la sensación térmica puede variar notablemente. Disfruten de un café en una terraza, pero no olviden estar preparados para posibles chubascos.

Palencia: ambiente fresco con nubes y viento

Las primeras horas traen consigo un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 6 grados. A medida que avanza la mañana, el cielo se mantendrá mayormente nublado, pero sin riesgo de lluvia, lo que permitirá que el mercurio suba hasta los 16 grados por la tarde, ofreciendo un respiro cálido a los palentinos.

Sin embargo, la tarde-noche podría traer algunas precipitaciones puntuales, con una probabilidad de lluvia del 5%. Se recomienda llevar una chaqueta ligera, ya que la sensación térmica podría descender a 4 grados al caer la noche, mientras que el viento soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 45 km/h.

Ambiente inestable con probabilidad de lluvia en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos parcialmente nublados y una temperatura fresca que ronda los 3 grados. A medida que avanza el día, el ambiente se tornará más inestable, con una probabilidad alta de lluvia por la tarde y la noche, así que es recomendable llevar un paraguas. La sensación térmica podría llegar a los 15 grados, así que una chaqueta ligera será ideal para disfrutar de un paseo antes de que las nubes se oscurezcan.

Segovia: cielo despejado y chubascos a la vista

Las primeras horas traen un cielo despejado que dará paso a un ambiente más gris a medida que avanza el día. La mañana arranca fresca con temperaturas alrededor de 4°C, pero por la tarde el mercurio subirá hasta los 18°C, aunque se anticipan chubascos intermitentes que podrían comenzar a caer a partir de la tarde-noche.

Con una probabilidad de lluvia del 100% en las horas venideras, es recomendable llevar paraguas si se planea salir. La humedad relativa alcanzará niveles altos, lo que podría hacer que la sensación térmica se sienta más intensa. A medida que el sol se oculta a las 19:10, es probable que el ambiente se torne más fresco, así que no olviden abrigarse al caer la noche.

Ambiente inestable con posibles lluvias en Soria

El día amanece en Soria con un cielo cubierto y una sensación térmica que puede hacer que la mañana se sienta más fresca de lo habitual. A medida que avanza la jornada, la probabilidad de lluvia aumenta, especialmente en la tarde-noche, donde las precipitaciones serán más probables. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y los 12 grados y el viento soplará de manera constante, aportando un toque de frescura.

Con la salida del sol a las 07:46 y su puesta a las 19:03, Soria disfrutará de más de once horas de luz. A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente nublado y aunque la mañana será más tranquila, la tarde traerá consigo un ambiente más inestable, con la posibilidad de lluvias que podrían sorprender a los sorianos.