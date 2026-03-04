El presidente Donald Trump ha asegurado este martes que las fuerzas militares de Estados Unidos han debilitado de forma significativa al ejército iraní, incluyendo su armada y su fuerza aérea, como resultado de los intensos ataques lanzados por Washington y Jerusalén dentro de su operación coordinada. Trump también ha anunciado medidas para proteger el comercio energético global en el Estrecho de Ormuz una de las rutas marítimas más críticas del mundo. El presidente estadounidense ha asegurado que la Armada de Estados Unidos podría empezar a escoltar petroleros comerciales a través del estratégico Estrecho de Ormuz si fuera necesario, después de que Irán advirtiera que podría atacar buques que transiten por esa vía en medio del conflicto.

Trump ha afirmado este martes durante una comparecencia que Irán ha perdido gran parte de su capacidad operativa militar, lo que, según él, ha mermado la capacidad de la dictadura de los ayatolás para proyectar poder en la región.

El presidente de Estados Unidos no ha ofrecido cifras detalladas sobre el estado de cada rama militar. Pero, ha destacadoque las misiones combinadas de la Operación Furia Épica de Washington y León Rugiente de Jerusalén han reducido la amenaza que representa el la dictadura de los ayatolás para Estados Unidos y sus aliados.

El Estrecho de Ormuz es una arteria clave del comercio energético internacional, por donde pasa aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial. El Estrecho de Ormuz es vital para el tránsito del 20% del petróleo mundial. El lunes un petrolero aliado de EEUU ha ardido en el Estrecho de Ormuz tras un ataque de Irán con drones. El petrolero Athe Nova, aliado de Estados Unidos, se quedó ardiendo durante horas en el Estrecho de Ormuz después de ser alcanzado por dos drones. Después, la Guardia Revolucionaria de Irán, los sicarios de los ayatolás, anunciarion el cierre de esta vía vital para el comercio. Por el Estrecho de Ormuz transita aproximadamente una quinta parte del petróleo exportado en el mundo. Su cierre, real o de facto, tiene potenciales efectos significativos en los mercados energéticos internacionales, incluso con temor a aumentos drásticos en los precios del crudo.

El Estrecho de Ormuz, considerado el paso marítimo más vital para la exportación de petróleo del mundo, conecta a los principales productores del Golfo, como Arabia Saudí, Irán, Irak y Emiratos Árabes Unidos, con el Golfo de Omán y el Mar Arábigo. Por donde circula aproximadamente un quinto del petróleo mundial, cualquier alteración en este corredor estratégico tiene consecuencias directas sobre los mercados energéticos globales.

Ante el riesgo de interrupciones en el flujo de crudo debido a las tensiones, Trump ha ordenado también que la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional proporcione seguros frente a riesgos políticos y garantías financieras para el transporte marítimo —especialmente el del sector energético— que opera en el Golfo Pérsico.

El anuncio de los posibles escoltas navales estadounidenses tiene lugar en un momento en que Irán ha intensificado su campaña de ataques con drones y misiles contra objetivos regionales, incluidos consulados y embajadas estadounidenses. El cierre parcial o total del estrecho de Ormuz por parte de Teherán, y las amenazas directas a buques comerciales, han encendido las alarmas de gobiernos y mercados energéticos internacionales.