Jorge Rey se adelanta a la AEMET y avisa de una nueva DANA en España: «El sábado…»

El sábado parece que vamos a tener una nueva DANA en España, Jorge Rey se adelanta a la AEMET en esta previsión del tiempo. Es hora de empezar a pensar en una serie de novedades que llegan sin avisar y que pueden acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Estaremos muy pendientes de un cambio de ciclo que puede convertirse en la antesala de algo más. Con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden ser claves.

Será el momento de conocer la llegada de una nueva DANA que puede afectar a determinadas zonas de España. El que fue el elegido a la hora de descubrirnos la llegada de un frente que ha acabado siendo la antesala de algo más. De una serie de novedades que van llegando a toda velocidad y que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno, en unos días en los que el tiempo puede acabar siendo especialmente complicado de sobrellevar. Con un giro radical que puede acabar siendo la que nos afectará de lleno, este aviso ya nos advierte de lo que podemos esperar este fin de semana.

Se adelanta a la AEMET Jorge Rey

De nuevo parece que Jorge Rey se adelanta a todos y ya nos va diciendo que nos preparemos para un fin de semana en el que volveremos a sacar el paraguas. Después de unos meses o semanas en las que las borrascas no han parado de llegar, de hecho, ya vamos por la letra R.

Lo que podría pasar en estos días acaba con toda lógica. Tendremos que empezar a pensar en algunas peculiaridades que pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca, con la mirada puesta a una serie de detalles que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar.

Estaremos pendientes de unos cambios que, sin duda alguna, se convertirán en la antesala de algo más. De un giro radical que puede acabar siendo lo que nos golpeará con fuerza en estos días en los que cada detalle contará y lo hará con la mirada puesta a este giro importante de guion que tenemos en mente.

Jorge Rey nos dice lo que vamos a poder hacer y lo que no, en este primer fin de semana de marzo en el que parece que vamos a tener que sacar el paraguas.

Avisa de una nueva DANA en España

Cuando aún estamos enfrentándonos a una borrasca que llega con fuerza a algunas partes de nuestro país, un vídeo viral de Jorge Rey pone los pelos de punta. Parece que lo que está por llegar es un cambio de tendencia que puede ser esencial en estas próximas jornadas.

Este joven nos explica que: «Las precipitaciones seguirán yendo a más el sábado, donde se suma Aragón. Hablamos al mismo tiempo de tormentas para el domingo con acumulaciones que llegarán a todas las islas y se podrían dar incluso hasta 10 centímetros en Ávila».

De momento parece que llega un destacado cambio de ciclo que puede ser esencial en estos días: «Inestabilidad en la mayor parte del país debido a una baja situada sobre Marruecos con tendencia a desplazarse al sureste peninsular. Se prevén cielos nubosos o cubiertos en la mitad sureste peninsular y poco nubosos en el resto, con tendencia a nublarse a lo largo del día a excepción del noroeste. Igualmente las precipitaciones, extendiéndose de sur a norte, terminarán por afectar a la mayor parte de la Península, siendo poco probables en el tercio noroeste. Serán más abundantes en el interior de la Comunidad Valenciana y en zonas de la mitad sur especialmente en el extremo sur y sureste peninsular, con probables chubascos localmente fuertes y acumulados significativos en el entorno del Estrecho, Alborán y regiones del sureste sin descartar zonas del centro. Asimismo se prevé que vayan con tormenta y granizo ocasional en el centro y mitad sur de la Península. Intervalos nubosos en Baleares con posibilidad de algún chubasco ocasional. Cielos nubosos con precipitaciones en Canarias, más abundantes en el norte de las islas y con posibilidad de alguna tormenta ocasional en las orientales. Nevará durante la madrugada por encima de 1800/2000 metros en las islas, y posibilidad de algún copo en cumbres de las montañas peninsulares. Bancos de niebla matinales en interiores del tercio este peninsular, entorno de la Ibérica y oeste de la Penibética, con calima en la Península y Baleares extendiéndose al este de Canarias».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «Temperaturas máximas en descenso en la mitad sur peninsular y en aumento en Canarias. Mínimas en descenso en Alborán y zonas del centro peninsular; en aumento en Cataluña. Pocos cambios térmicos en el resto. Heladas débiles en Pirineos. Viento de componente norte en Canarias y fachada oriental peninsular con intervalos de fuerte y probables rachas muy fuertes tendiendo a amainar. Predominio de viento de componente este en el resto, moderado en Baleares, mitad oriental, litorales peninsulares y meseta Sur, donde son posibles las rachas muy fuertes. Probables chubascos localmente fuertes y acumulados significativos en el entorno del Estrecho, Alborán y regiones del sureste peninsular. Nieve durante la madrugada en el archipiélago canario por encima de 1800/2000 metros. Probables rachas muy fuertes en Canarias, en la fachada oriental peninsular y localmente en la meseta Sur».