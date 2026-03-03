César Gonzalo, meteorólogo, sobre la borrasca que llega a España: «Será de cara al miércoles cuando las lluvias…»

El miércoles tendremos un cambio con las lluvias que azotan España, el meteorólogo César Gonzalo no tiene ninguna duda sobre lo que nos espera. Deberemos estar preparados para una serie de cambios que pueden ser esenciales y sin duda alguna, tocará empezar a prepararnos para una serie de cambios que pueden ser claves y que tendremos que empezar a ver llegar de una forma o de otra. Es hora de conocer un poco mejor qué puede pasar en estas próximas jornadas que hasta la fecha nadie hubiera imaginado.

Estaremos pendientes de un giro radical que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca, con una borrasca que puede dejarnos ciertas novedades importantes.

La borrasca que llega a España

Estamos viendo llegar una nueva borrasca que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente cada detalle contará de una forma que hasta la fecha no sabíamos. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que la primavera nos enseñará su peor cara.

Estamos acostumbrados a ver llegar una novedad que puede acabar siendo la que nos marcará de cerca, en estos días en los que realmente puede convertirse en un plus de buenas sensaciones. Un cambio de tendencia en estos días en los que el tiempo va a cobrar un importante protagonismo.

España se prepara para recibir la peor de las noticias posibles, ante un tiempo que puede ir cambiando por momentos.

Estas lluvias que llegan en unas jornadas cargadas de protagonismo pueden acabar siendo las que nos golpearán de lleno.

César Gonzalo avisa sobre lo que pasará el miércoles

Este miércoles César Gonzalo lanza un aviso sobre lo que llega en estas próximas jornadas.

Tal y como explica este experto desde su blog de Antena 3: «Hoy, según vaya avanzando el lunes, se esperan débiles en la Comunidad Valencia, sierras de Cuenca, Albacete, Guadalajara, Teruel, en el norte de la Comunidad de Madrid, sur de Castilla y León, Badajoz y en el oeste de Andalucía. Podrán ser fuertes y acompañados de tormentas en Huelva, Sevilla, Cádiz y Ceuta, especialmente al final del día. Los grandes claros predominarán en el resto, en un día de cielos despejados en el Cantábrico. No nos podemos olvidar de la calima, que a lo largo del día irá siendo cada vez más presente, especialmente en los cielos del sureste. No se espera en Canarias, allí lo que predominarán será la presencia de lluvias débiles. En cuanto a las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios salvo en el extremo norte, donde llegarán a los 21º como por ejemplo en Santander».

Siguiendo con la misma explicación: «La borrasca Regina nos seguirá acompañando durante toda la semana al quedarse girando en las proximidades del golfo de Cádiz. Desde ahí nos seguirá dejando más chaparrones y posibles lluvias de barro en el interior. Será de cara al miércoles cuando las lluvias más abundantes se den en la mitad sur. El jueves, según las previsiones el grueso de las lluvias caerá en la Comunidad Valenciana y sur de Cataluña. Además, recorrerán el resto de la mitad norte. Inestabilidad que se va a mantener según nos indican los modelos durante el resto de la semana».

Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial. Este experto no duda en marcar el día más intenso de un temporal que puede cambiarlo todo por momentos. Con la mirada puesta a una novedad importante que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca en una primavera plagada de cambios.