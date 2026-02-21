César Gonzalo anuncia que llega un tiempo «primaveral»: hasta 28ºC en estas zonas de España

Hasta 28ºC en estas zonas de España, César Gonzalo anuncia que llega un tiempo primaveral. Es hora de apostar claramente por una previsión del tiempo en el que todo puede acabar siendo posible. Con la mirada puesta a un cambio en el que la situación puede cambiar por momentos. Nos enfrentamos a una novedad que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca en estos días en los que necesitamos más que nunca el sol más auténtico.

Los expertos en el tiempo no paran de actualizar los mapas del tiempo, un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no esperaríamos. Es hora de saber qué puede pasar en estas jornadas en las que todo puede ser posible. Con algunas peculiaridades que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que todo puede ser posible. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante y que puede afectarnos de lleno, en estas jornadas de cambios.

Llega un tiempo primaveral tal como anuncia César Gonzalo

César Gonzalo avisa de la llegada de un cambio de tendencia que puede acabar siendo esencial. En estos días en lo que realmente cada cambio puede acabar siendo una realidad. Por lo que habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial.

Es hora de conocer un poco mejor qué es lo que pasará en estos días en los que el tiempo puede convertirse en una realidad. Con la mirada puesta a un giro radical que puede ser clave en estos días que tenemos por delante y que acabará marcando la diferencia.

Estos días en los que el tiempo puede convertirse en la que todo puede ser posible. Este tiempo puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas jornadas en las que todo puede ser posible. Este fin de semana puede ser posible, en estos días en los que el tiempo puede cambiarlo todo.

Después de uno de los meses en los que las lluvias se han convertido en una realidad. Tocará estar pendientes de un giro radical que puede traernos hasta el otro punto. Una novedad destacada que se convertirá en un cambio de tendencia esencial en estos días.

Hasta 28ºC en algunas zonas de España

Será mejor que nos preparemos para lo peor, con la mirada puesta a una serie de peculiaridades que pueden ser claves. En estos días en los que todo puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que el aumento de las temperaturas puede ir en aumento, hasta unos registros casi veraniegos.

Tal y como nos explica César Gonzalo: «Aún las podremos encontrar en el norte del País Vasco, de Navarra e incluso dejando algunas nevadas débiles en los Pirineos. Precipitaciones que durante la tarde irán tendiendo a remitir. El fuerte viento que ayer fue protagonista en el este aún soplaba con fuerza durante la madrugada. Los avisos se han ido reduciendo, se mantiene el nivel amarillo en Tarragona, Castellón y en Girona por rachas que podrán superar los 70 k m/h. Además se suma el oleaje que en la región del Ampurdán podría rebasar los 4 metros de altura. La mala mar de días atrás se mantendrá, aunque mucho más reducida, en el Cantábrico oriental, desembocadura del Ebro y en Menorca. Los cielos nubosos, aunque con tendencia a dejar grandes claros, seguirán en el norte de la Península y del archipiélago canario. En el resto predominará el sol, que llega para quedarse».

Siguiendo con la misma explicación: «Los que más han madrugado se han encontrado con ambiente muy frío en el interior. Las heladas matinales han regresado, especialmente en Castilla y León. Del frío amanecer pasaremos a una tarde con máximas que ascienden en toda la península. Esta tendencia se mantendrá durante el fin de semana, con tardes cada vez más cálidas. De nuevo las temperaturas diurnas subirán el sábado, para dar paso a un domingo de casi 20ºC en el centro. Con 18ºC previstos en Madrid, Burgos, Logroño, Lugo y Palma. Tarde a 20ºC en Segovia, Cuenca y Cáceres. Atención a los 22º de Teruel, Girona y Ourense. Las más altas se prevén en Murcia con 25º, y en Canarias con hasta 28º en Santa Cruz de Tenerife. Primavera por la tarde, pero a primera hora aún contaremos con amaneceres fríos y con heladas».

Es el fin de una etapa que esperábamos que se hiciera realidad: «Termina el tren de borrascas y vuelve el anticiclón. Será el responsable de los cielos despejados de los que vamos a disfrutar durante el fin de semana. Sol que será especialmente bienvenido en Galicia, y que el resto también agradeceremos. Además, hay que contar con temperaturas máximas, que nos dejarán tardes primaverales. Con valores que quedarán hasta 8º por encima de lo que tocaría a mediados de febrero».