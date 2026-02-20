Qué son los therian, la tendencia que ya está en España: se comportan como perros

En los últimos años, ha empezado a ganar visibilidad un fenómeno poco conocido llamado therian, que ya cuenta con seguidores en España y otros países. Son personas que sienten que, en un nivel profundo, su identidad no es completamente humana, sino que está conectada con un animal específico, en especial perros y gatos.

Lo más llamativo de esta tendencia es que muchos therians adoptan comportamientos animales en su vida cotidiana: caminan en cuatro patas, emiten sonidos como ladridos o maullidos, y utilizan ropa o accesorios que imitan rasgos animales. Esta forma de vivir su identidad ha despertado curiosidad, debate y, en algunos casos, controversia, al mismo tiempo que genera un espacio de reflexión sobre la diversidad de identidades y subculturas en la sociedad actual.

En este artículo, explicaremos qué son los therians, cómo se expresan, en qué se diferencian de los furries y por qué han llamado la atención de psicólogos y medios de comunicación.

¿Qué son los therians?

Los therians son personas que sienten que su identidad interior no es completamente humana, sino que está conectada con un animal específico. Esta conexión no se limita a un disfraz o un hobby: para ellos, es una experiencia real y constante, un «yo» animal que convive con su cuerpo humano.

El término viene del griego therion, que significa «bestia», y se relaciona con la idea de therianthropy, la fusión de lo humano (anthropos) con lo animal (therion).

Comportamientos de los therians

Algunos therians expresan su identidad de manera visible en la vida cotidiana:

Movimientos y posturas: caminar o correr en cuatro patas, estirarse como su animal, saltar, olfatear o acicalarse.

Vocalizaciones: ladridos, aullidos, maullidos o gruñidos, según el animal con el que se identifiquen.

Ropa y accesorios: collares, correas, guantes o calcetines con forma de patas, máscaras o cualquier prenda que refleje rasgos animales.

Vínculo emocional y espiritual: muchos therians sienten que su animal interior los guía, les da seguridad o representa su yo más auténtico. Algunos incluso creen que en vidas pasadas fueron animales y que su alma mantiene esa conexión.

Es importante aclarar que no se trata de sexualidad, ni de fetiches, sino de identidad y conexión espiritual o emocional.

Diferencia entre therians y furries

A veces se confunden, los furries y los therians son fenómenos distintos:

Therians : viven su identidad animal como parte de sí mismos, adoptando comportamientos y sensaciones inspirados en su animal interior.

: viven su identidad animal como parte de sí mismos, adoptando comportamientos y sensaciones inspirados en su animal interior. Furries: son una subcultura centrada en arte y disfraces de animales antropomorfos, con participación en convenciones y comunidades online. Su identidad sigue siendo humana y no se basa en sentir «ser» un animal.

¿Por qué genera controversia?

La visibilidad de los therians ha generado opiniones divididas:

Algunos cuestionan su salud mental o integración social , sobre todo por comportamientos como morder o vocalizar de manera animal.

, sobre todo por comportamientos como morder o vocalizar de manera animal. Otros ven esto como una forma de exploración de identidad, especialmente común en adolescentes, etapa donde se busca definir quiénes son.

Expertos recuerdan que no es un trastorno mental, sino una subcultura más dentro de la diversidad social, y aconsejan evitar estigmatizarla.

Presencia en España y el mundo

El fenómeno se originó y es más visible en países como Uruguay y Argentina, gracias a internet y redes sociales se ha extendido a otras partes del mundo, incluida España. Los jóvenes que se comportan como perros u otros animales han captado la atención por sus imágenes y videos virales, despertando tanto curiosidad como debate.