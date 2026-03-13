El Ibex 35 ha abierto la sesión de este viernes, 13 de marzo de 2025, con una caída del 0,9%, lo que ha llevado al selectivo a los 16.981,37 puntos, por debajo de los 17.000 enteros. El principal índice español se sigue viendo afectado por la volatilidad causada por la guerra de Irán, especialmente por haber impulsado al alza el precio del petróleo.

En ese sentido, y para tratar de aminorar dichos efectos, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este jueves que permitirá de forma temporal a los países comprar petróleo ruso que ya esté en tránsito. No obstante, el crudo no ha registrado grandes caídas pese a los esfuerzos de la Agencia Internacional de la Energía y de diversos países occidentales.

Por otro lado, Estados Unidos (EEUU) ha iniciado una investigación sobre 60 economías, entre las que se encuentran la Unión Europea (UE) y China, para comprobar si han adoptado «medidas suficientes» para luchar contra la importación de bienes producidos con trabajos forzados.

Esto sucede justo después de que las autoridades estadounidenses abrieran otra investigación sobre los comercios de múltiples naciones, incluidas las europeas. El objetivo no es otro que buscar una justificación para la imposición de los aranceles que quiere implementar el presidente Donald Trump.

En términos macroeconómicos, la inflación en España se mantuvo estable en febrero, pero con señales de presión en algunos de los componentes básicos del consumo. El Índice de Precios de Consumo (IPC) cerró el mes con una tasa interanual del 2,3%, la misma que en enero, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Empresas del Ibex 35

Esta mañana, Repsol ha logrado un «acuerdo estratégico» con Venezuela tras la apertura del país. Según ha anunciado la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, este pacto forma parte de su «esfuerzo por revitalizar el sector hidrocarburos y fomentar la inversión extranjera», en el marco de la apertura a los mercados internacionales del sector petrolero venezolano. La empresa ya anunció el mes pasado que prevé aumentar en los próximos 12 meses un 50% su producción de petróleo en Venezuela y un 10% la de gas.

Dentro del Ibex 35, todos los valores despertaban en negativo, salvo Repsol, que se revalorizaba un 1,7% a las 9:10 horas. Los mayores descensos se los anotaban ArcelorMittal (-3,38%), Puig (-2,56%), Amadeus (-2,47%), Acerinox (-2,15%), BBVA (-2,12%), Santander (-2,09%) e Inditex (-1,98%).

Mercados internacionales

Las principales Bolsas del Viejo Continente también comenzaron la sesión de hoy con caídas. El Ftse100 de Londres cedía un 0,5% y el Cac40 de París un 1,2%, mientras que el Dax de Fráncfort perdía un 0,7%. Ayer, en Wall Street, el índice Dow Jones cerró con una caída del 1,5%, mientras que el Nasdaq acabó la jornada con un retroceso del 1,7%.

En este contexto, las principales Bolsas asiáticas han registrado caídas este viernes. El Nikkei japonés ha cerrado con un retroceso del 1,4%, mientras que el Kospi surcoreano ha cedido un 1,7%. Por su parte, el índice Hang Seng de Hong Kong ha caído un 0,9% y la Bolsa de Shanghai se ha anotado un descenso del 0,8%.

De su lado, en el mercado de divisas, el euro perdía posiciones frente al dólar y se intercambiaba a 1,1433 billetes verdes, mientras que en el mercado de deuda, el interés del bono español a 10 años escalaba hasta el 3,480%.