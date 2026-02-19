Repsol tiene previsto aumentar ya en los próximos 12 meses un 50% su producción de petróleo en Venezuela y un 10% la de gas, según ha señalado su consejero delegado, Josu Jon Imaz, en una conferencia con analistas para presentar sus resultados anuales. El plan es triplicar la producción actual de petróleo en tres años después de obtener la licencia para operar en el país otorgada por Donald Trump la semana pasada. «Tenemos el apoyo del Gobierno de Estados Unidos y estamos trabajando con las autoridades locales venezolanas para firmar un acuerdo», ha explicado.

Imaz ha asegurado ante los analistas que Repsol tiene que formar parte de la normalización de Venezuela, y que la compañía irá «paso a paso» en el país. Lo primero, según ha señalado, es firmar ese acuerdo con las autoridades locales para empezar a producir más petróleo.

Los planes de Repsol son ampliar ya un 50% la producción actual en los próximos 12 meses y triplicarla en los próximos tres años. El año pasado la producción fue de algo más de 71.000 barriles por día. También aumentará ya la producción de gas un 10% en el próximo año.

Para Imaz la nueva situación de Venezuela es «una ventana abierta» para mejorar, tanto para el pueblo venezolano como para Repsol.

Repsol se está preparando también para comenzar a levantar cargamentos de petróleo venezolano en el marco de sus contratos, exportando a España, Estados Unidos, «o cualquier otro destino adecuado que esté permitido» por el marco de la licencia, así como para aumentar la producción de gas en Venezuela, invertir en la renovación de las instalaciones de producción de petróleo y un plan para el campo petrolífero Carabobo.

A este respecto, confió en que el flujo de caja de las actividades comerciales normalizadas que se reanudarán en el corto plazo en Venezuela «financiará este esfuerzo».

Actualmente, la energética española tiene una deuda pendiente de cobrar de 4.550 millones de euros que, en su mayoría, están provisionados. La exposición total de la compañía a Venezuela al cierre de 2025 era de 276 millones de euros.

La cifra es inferior a la de 2024, cuando tenía algo más de 500 millones de euros de exposición.